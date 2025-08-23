Szelektív szombat: főszerepben a környezettudatosság

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint a nyíregyházi önkormányzat tizenötödik alkalommal szervezi meg a Szelektív szombat nevű családi napot. A rendezvény szeptember 20-án 9 órától lesz a Kossuth téren, minden résztvevő ajándékot kap, korosztályonként a legügyesebb családok pedig értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

Tizenötödik alkalommal rendezik meg a Szelektív szombat elnevezésű családi napot Nyíregyházán

Fotó: Dodó Ferenc archívuma

A programok között szerepelnek családi vetélkedők, MOHU-játékok ajándékokkal, a gyerekek legnagyobb örömére lesz kukásautó bemutató, ugrálóvár, Lego-mozaiképítés és rekordkísérlet a Tekerd! csoporttal, kézműves sátor. Színpadi fellépőkből sem lesz hiány, érkezik az Apacuka zenekar, a Vidám Manók együttes, a Konzi Brass és élő koncertet ad a Soulwave. A rendezvény ingyenes.