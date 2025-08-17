augusztus 17., vasárnap

57 perce

A szem a legfontosabb érzékszervünk, ne hanyagolja el!

A szemünk a legfontosabb érzékszervünk, amivel a külső ingerek körülbelül 90 százalékát érzékeljük. Ezért fontos az évenkénti szemészeti szűrés, hiszen a látásunk és a szemünk a legnagyobb kincsünk.

Szon.hu

Az utóbbi években nagyon megnőtt a rosszul látók aránya, egyre több a gyermek is. Szűcs Péter látszerészmester, a nyíregyházi Opticum Látásjavító Szalon tulajdonosa podcast-beszélgetésben hívta fel a figyelmet arra is, hogy a rendszeres szemészeti szűrés során nem csak magának a szemnek az állapotát vizsgálják, hanem különböző háttér betegségekre is fény derülhet.

rendszeres szemészeti szűrés
Szűcs Péter látszerészmester a rendszeres szemészeti szűrés fontosságáról beszélt
Fotó: opticumlatasjavito.hu/

Szemészeti szűrés fontosága

 Még a tünetek megjelenése előtt is ki lehet szűrni például a cukorbetegséget, magas vérnyomást, vagy akár egy agydaganatot is. Tehát megelőzés szempontjából is nagyon fontos, hogy legalább évenkénti látásvizsgálat. Civilizációs problémává váltak már sajnos a különböző szembetegségek, hogy hogyan lehet ezzel együtt élni, és tenni ellene, az is kiderül a podcast beszélgetésből, valamint az is, hogy a gyermekeknél miért nagyon fontos a korai szembetegségek, az öröklött látásproblémák felismerése.

 

