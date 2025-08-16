SZÉP-kártya: erre érdemes odafigyelni!

A SZÉP-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus fontos eszközének számít. Ugyanakkor közeleg a határidő, alig több mint egy hónapig lehet levonás nélkül elkölteni a régóta a kártyán parkoló összegeket.

SZÉP-kártya: sokak kedvence Fotó: MW-illusztráció

SZÉP-kártya: érdemes figyelni a dátumokra

A Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni – emlékeztet Fata László a Cafeteria Trend juttatási szakértője a vg.hu-n.

Fontos, hogy a díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel. Míg a munkavállalóknak érdemes ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e ilyen régebbi egyenlegekkel, addig a munkáltatóknak is fontos lehet figyelembe venni ezt az új szabályt.

Ha ugyanis a munkáltató 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, azt a fenti szabályok szerint 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni. Ha ez a feltöltés pár napot csúszik, akkor akár fél évvel is hosszabbodhat díjmentes felhasználás ideje.

Például a 2025. szeptember 20. utáni napokban feltöltött SZÉP-kártya-juttatásokat a jelenleg érvényes szabályok szerint 2027. március 20-ig költhetik a kártyabirtokosok költségek levonása nélkül.

