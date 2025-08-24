Szőnyi Ferenc nagy északi kalandjáról mesél Nyíregyházán

Szőnyi Ferenc nem csupán egy sportoló, ő az élő bizonyítéka annak, hogy az emberi teljesítőképesség határai jóval messzebb vannak, mint azt hinnénk. Legutóbbi rekordja – a 12 500 kilométeres Trans Canada Challenge táv teljesítése 45 és fél nap alatt – nemcsak a kitartás diadala, hanem egy globális szinten is példátlan teljesítmény, hiszen hat nappal javította fel az eddigi világrekordot, ráadásul teljesen egyedül, 60 évesen. Nagy kalandom északon című előadása mindazoknak szól, akik keresik a belső hajtóerőt, új célt tűznének ki vagy egyszerűen inspirációra vágynak. A története azt üzeni, hogy nem az életkor, nem a körülmények és nem az elvárások határoznak meg minket, hanem az, amit saját magunkból kihozunk. Szőnyi Ferenccel személyesen is találkozhat a nyíregyházi T.É.R. Központ közönsége szeptember 5-én, pénteken 18 órától.