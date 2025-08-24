augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bámulatos rekord

45 perce

Szőnyi Ferenc nagy északi kalandjáról mesél Nyíregyházán

Címkék#Szőnyi Ferenc#Nyíregyháza#előadás

Szőnyi Ferenccel személyesen is találkozhat a nyíregyházi T.É.R. Központ közönsége szeptember 5-én, pénteken 18 órától.

Munkatársunktól
Szőnyi Ferenc nagy északi kalandjáról mesél Nyíregyházán

Szőnyi Ferenc Nyíregyházán tart előadást

Fotó: MW-archív

Szőnyi Ferenc nem csupán egy sportoló, ő az élő bizonyítéka annak, hogy az emberi teljesítőképesség határai jóval messzebb vannak, mint azt hinnénk. Legutóbbi rekordja – a 12 500 kilométeres Trans Canada Challenge táv teljesítése 45 és fél nap alatt – nemcsak a kitartás diadala, hanem egy globális szinten is példátlan teljesítmény, hiszen hat nappal javította fel az eddigi világrekordot, ráadásul teljesen egyedül, 60 évesen. Nagy kalandom északon című előadása mindazoknak szól, akik keresik a belső hajtóerőt, új célt tűznének ki vagy egyszerűen inspirációra vágynak. A története azt üzeni, hogy nem az életkor, nem a körülmények és nem az elvárások határoznak meg minket, hanem az, amit saját magunkból kihozunk. Szőnyi Ferenccel személyesen is találkozhat a nyíregyházi T.É.R. Központ közönsége szeptember 5-én, pénteken 18 órától.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu