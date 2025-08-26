augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Babavilág

3 órája

A világ egyik legnagyobb csodáját ünneplik Mátészalkán

Címkék#baba#Mátészalkai Tagkórház#A szoptatás természetes erő#csodája

A világnap alkalmából szervezett eseményen bemutatók és tanácsadás várja a kismamákat és családtagjaikat. A szoptatás fontosságára hívják fel a figyelmet a Mátészalkai Tagkórház szülészeti részlegén.

Munkatársunktól

„A szoptatás természetes ereje a világ egyik legnagyobb csodája. A valódi szeretetről, az új élet ápolásának csodálatos öröméről, a gondoskodásról és ünneplésről, a nővé válásról szól." 

szoptatás, szülőszoba, Mátészalkai Tagkórház, szoptatás világnapja, baba, újszülött, kismama
A szoptatás világnapja alkalmából ingyenes rendezvényre várja a kismamákat és az érdeklődőket a Mátészalkai Tagkórház
Illusztráció: shutterstock

A szoptatás a világ egyik legnagyobb csodája

Anwar Fazal gondolatának jegyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Mátészalkai Tagkórháza a szoptatás világnapja alkalmából rendezvényt szervez. Minden kismamát és családtagjaikat augusztus 29-én, pénteken 10 órától várják az egészségügyi intézmény szülészeti részlegén ahol életmód- és mentális tanácsadás, babamasszázs, terhes torna, szoptatási és újszülött ellátási tanácsadás, újszülött elősegély bemutató is várja az érdeklődőket. Aki szeretne  bejárhatja a szülőszobát,  megismerheti a babyboxot, az újszülött fotózás helyszínét. 

A rendezvény ingyenes, itt mindent egy helyen meg lehet tudni a várandósságról és a babák számára legfontosabb és legtáplálóbb, az immunrendszerüket leginkább erősítő anyatejes táplálás, azaz a szoptatás fontosságáról, ami különleges kapcsolatot és kötődést alakít ki a baba és a mama között. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu