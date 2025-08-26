3 órája
A világ egyik legnagyobb csodáját ünneplik Mátészalkán
A világnap alkalmából szervezett eseményen bemutatók és tanácsadás várja a kismamákat és családtagjaikat. A szoptatás fontosságára hívják fel a figyelmet a Mátészalkai Tagkórház szülészeti részlegén.
„A szoptatás természetes ereje a világ egyik legnagyobb csodája. A valódi szeretetről, az új élet ápolásának csodálatos öröméről, a gondoskodásról és ünneplésről, a nővé válásról szól."
A szoptatás a világ egyik legnagyobb csodája
Anwar Fazal gondolatának jegyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Mátészalkai Tagkórháza a szoptatás világnapja alkalmából rendezvényt szervez. Minden kismamát és családtagjaikat augusztus 29-én, pénteken 10 órától várják az egészségügyi intézmény szülészeti részlegén ahol életmód- és mentális tanácsadás, babamasszázs, terhes torna, szoptatási és újszülött ellátási tanácsadás, újszülött elősegély bemutató is várja az érdeklődőket. Aki szeretne bejárhatja a szülőszobát, megismerheti a babyboxot, az újszülött fotózás helyszínét.
A rendezvény ingyenes, itt mindent egy helyen meg lehet tudni a várandósságról és a babák számára legfontosabb és legtáplálóbb, az immunrendszerüket leginkább erősítő anyatejes táplálás, azaz a szoptatás fontosságáról, ami különleges kapcsolatot és kötődést alakít ki a baba és a mama között.