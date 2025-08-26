A világ egyik legnagyobb csodáját ünneplik Mátészalkán

„A szoptatás természetes ereje a világ egyik legnagyobb csodája. A valódi szeretetről, az új élet ápolásának csodálatos öröméről, a gondoskodásról és ünneplésről, a nővé válásról szól."

A szoptatás világnapja alkalmából ingyenes rendezvényre várja a kismamákat és az érdeklődőket a Mátészalkai Tagkórház

Illusztráció: shutterstock

A szoptatás a világ egyik legnagyobb csodája

Anwar Fazal gondolatának jegyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Mátészalkai Tagkórháza a szoptatás világnapja alkalmából rendezvényt szervez. Minden kismamát és családtagjaikat augusztus 29-én, pénteken 10 órától várják az egészségügyi intézmény szülészeti részlegén ahol életmód- és mentális tanácsadás, babamasszázs, terhes torna, szoptatási és újszülött ellátási tanácsadás, újszülött elősegély bemutató is várja az érdeklődőket. Aki szeretne bejárhatja a szülőszobát, megismerheti a babyboxot, az újszülött fotózás helyszínét.

A rendezvény ingyenes, itt mindent egy helyen meg lehet tudni a várandósságról és a babák számára legfontosabb és legtáplálóbb, az immunrendszerüket leginkább erősítő anyatejes táplálás, azaz a szoptatás fontosságáról, ami különleges kapcsolatot és kötődést alakít ki a baba és a mama között.