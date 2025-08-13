Szpari-Fradi: nyolcvanöt éves lett a kezdőrúgó

Az élet nagy rendező Thuróczy Szabolcs családjában. A nyíregyházi származású színész sosem rejtette véka alá, hogy a Fradinak drukkol, ugyanakkor azt sem feledi el, honnan indult. Édesapja, a közismert válóperes ügyvéd, dr. Thuróczy Csaba e hónapban nyugtázhatja, hogy már megélt nyolcvanöt krumplikapálást. A jeles évforduló és a sors, azaz a bajnoki sorsolás pedig összeértek: szombaton mérkőzött meg egymással a Szpari és a Ferencváros. S ha így adódott, akkor már csak némi szervezés, Szpari-sál a nyakba, alkalomhoz illő mez 85-ös felirattal, és irány a pálya közepe.

Szpari-Fradi: dr. Thuróczy Csaba álma valóra vált Fotó: Bozsó Katalin

Szpari-Fradi: Thuróczy Szabolcs is jelen volt

Dr. Thuróczy Csaba nem volt kispályás, ő végezte el a telt házas összecsapás második félidejének kezdőrúgását. Olyannyira meghatottan élvezte a helyzetet, hogy szíve szerint kicsit maradt volna még a kezdőkörben.