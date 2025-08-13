2 órája
Szpari-Fradi: nyolcvanöt éves lett a kezdőrúgó
A szíve csücskei összeértek. A Szpari és a Ferencváros is közel áll hozzá, kapóra jött a bajnoki mérkőzésük dr. Thuróczy Csaba számára.
Az élet nagy rendező Thuróczy Szabolcs családjában. A nyíregyházi származású színész sosem rejtette véka alá, hogy a Fradinak drukkol, ugyanakkor azt sem feledi el, honnan indult. Édesapja, a közismert válóperes ügyvéd, dr. Thuróczy Csaba e hónapban nyugtázhatja, hogy már megélt nyolcvanöt krumplikapálást. A jeles évforduló és a sors, azaz a bajnoki sorsolás pedig összeértek: szombaton mérkőzött meg egymással a Szpari és a Ferencváros. S ha így adódott, akkor már csak némi szervezés, Szpari-sál a nyakba, alkalomhoz illő mez 85-ös felirattal, és irány a pálya közepe.
Szpari-Fradi: Thuróczy Szabolcs is jelen volt
Dr. Thuróczy Csaba nem volt kispályás, ő végezte el a telt házas összecsapás második félidejének kezdőrúgását. Olyannyira meghatottan élvezte a helyzetet, hogy szíve szerint kicsit maradt volna még a kezdőkörben.
Eddig nem látott fotók a Szpari - Ferencváros meccsrőlFotók: Bozsó Katalin
– Hatalmas öröm ez nekem. Köszönöm, mindenkinek, aki lehetővé tette a felejthetetlen pillanatot! – mondta elérzékenyülve dr. Thuróczy Csaba, akinek többek között Szabolcs fia is gratulált a pálya szélén. Nagy örömére azóta a Ferencváros 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet, így egyetlen akadályt kell csak leküzdeni a Bajnokok Ligája-csoportkörért.
Ultra-jubileum: 30 éves a Mastiffs, akiknek Nyíregyháza a szívük városa