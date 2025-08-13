augusztus 13., szerda

Megható időzítés

41 perce

Szpari-Fradi: nyolcvanöt éves lett a kezdőrúgó

Címkék#Dr Thuróczy Csaba#Szpari-Fradi#Thuróczy Szabolcs#Ferencváros

A szíve csücskei összeértek. A Szpari és a Ferencváros is közel áll hozzá, kapóra jött a bajnoki mérkőzésük dr. Thuróczy Csaba számára.

L. Tóth Lajos
Szpari-Fradi: nyolcvanöt éves lett a kezdőrúgó

Az élet nagy rendező Thuróczy Szabolcs családjában. A nyíregyházi származású színész sosem rejtette véka alá, hogy a Fradinak drukkol, ugyanakkor azt sem feledi el, honnan indult. Édesapja, a közismert válóperes ügyvéd, dr. Thuróczy Csaba e hónapban nyugtázhatja, hogy már megélt nyolcvanöt krumplikapálást. A jeles évforduló és a sors, azaz a bajnoki sorsolás pedig összeértek: szombaton mérkőzött meg egymással a Szpari és a Ferencváros. S ha így adódott, akkor már csak némi szervezés, Szpari-sál a nyakba, alkalomhoz illő mez 85-ös felirattal, és irány a pálya közepe. 

Szpari Fradi Thuróczy
Szpari-Fradi: dr. Thuróczy Csaba álma valóra vált Fotó: Bozsó Katalin

Szpari-Fradi: Thuróczy Szabolcs is jelen volt 

Dr. Thuróczy Csaba nem volt kispályás, ő végezte el a telt házas összecsapás második félidejének kezdőrúgását. Olyannyira meghatottan élvezte a helyzetet, hogy szíve szerint kicsit maradt volna még a kezdőkörben.

Eddig nem látott fotók a Szpari - Ferencváros meccsről

Fotók: Bozsó Katalin

– Hatalmas öröm ez nekem. Köszönöm, mindenkinek, aki lehetővé tette a felejthetetlen pillanatot! – mondta elérzékenyülve dr. Thuróczy Csaba, akinek többek között Szabolcs fia is gratulált a pálya szélén.  Nagy örömére azóta a Ferencváros 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet, így egyetlen akadályt kell csak leküzdeni a Bajnokok Ligája-csoportkörért.

 

