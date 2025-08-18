Berobbant a 76 napos sztrájk, téged is érinthet, ha ezekre a repterekre szól a jegyed

Az elmúlt hét pénteken kezdődött a Ryanair spanyol földi kiszolgálójának sztrájkja, amelynek első felvonása három napig tartott. A tiltakozáshullám a legfontosabb spanyol repülőtereket érintette, olyan üdülővárosokat mint Madrid, Barcelona, Malaga, Palma de Mallorca, Alicante és Tenerife. A Ryanair figyelmezteti az utazókat, hogy ellenőrizzék a járataikkal kapcsolatos információkat.

A sztrájk az év végéig is eltarthat, írja a vg.hu

Fotó: MW-archív

Miként a vg.hu korábban megírta, a spanyolországi sztrájkot a Munkavállalók Szakszervezete (UGT) hirdette meg a Ryanair csoporthoz tartozó Azul Handlingnél a bizonytalan munkakörülmények és a munkajogok folyamatos megsértése miatt. Az Azul Handling, a Ryanair csoport spanyolországi partnere és leányvállalata, számos spanyolországi repülőtéren dolgozik a Ryanair földi kiszolgálójaként. A poggyászkezelésért és a járatindításért felelős vállalat személyzete első alkalommal péntektől három napon keresztül, vagyis

Augusztus 15-én, 16-án és 17-én sztrájkol három idősávban: reggel 5 órától 9-ig, 12-től 15-ig és 21 órától 23.59-ig, ettől kezdve pedig minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap sztrájkolnak 2025. december 31-ig.

A sztrájk Spanyolország tizenkét legforgalmasabb repülőterét érinti. Ezek közé tartoznak olyan fontos üdülőhelyek, mint Madrid,

Barcelona,

Malaga,

Palma de Mallorca,

Girona,

Valencia,

Sevilla,

Alicante,

Ibiza,

Tenerife, valamint

Lanzarote

és Santiago de Compostela.



A spanyol utazás csúcsidőszakában sztrájkolnak

Ezekre a repülőterekre érkező vagy onnan induló utasoknak kell a legnagyobb fennakadásokra számítaniuk. Bár a sztrájk célja a Ryanair saját működésének nehezítése, az ugyanazokat a repülőtéri létesítményeket használó más légitársaságok is érezhetik majd a közvetett hatásokat – írja a vg.hu.

