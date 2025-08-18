1 órája
Berobbant a 76 napos sztrájk, téged is érinthet, ha ezekre a repterekre szól a jegyed
A nyári szezon egyik legforgalmasabb hétvégéjén megkezdődött a a Ryanair spanyolországi földi személyzetének első háromnapos sztrájkja, amely várhatóan zavarokat okozhat a check-in, poggyászkezelés és beszállítás terén.
Az elmúlt hét pénteken kezdődött a Ryanair spanyol földi kiszolgálójának sztrájkja, amelynek első felvonása három napig tartott. A tiltakozáshullám a legfontosabb spanyol repülőtereket érintette, olyan üdülővárosokat mint Madrid, Barcelona, Malaga, Palma de Mallorca, Alicante és Tenerife. A Ryanair figyelmezteti az utazókat, hogy ellenőrizzék a járataikkal kapcsolatos információkat.
Miként a vg.hu korábban megírta, a spanyolországi sztrájkot a Munkavállalók Szakszervezete (UGT) hirdette meg a Ryanair csoporthoz tartozó Azul Handlingnél a bizonytalan munkakörülmények és a munkajogok folyamatos megsértése miatt. Az Azul Handling, a Ryanair csoport spanyolországi partnere és leányvállalata, számos spanyolországi repülőtéren dolgozik a Ryanair földi kiszolgálójaként. A poggyászkezelésért és a járatindításért felelős vállalat személyzete első alkalommal péntektől három napon keresztül, vagyis
Augusztus 15-én, 16-án és 17-én sztrájkol három idősávban: reggel 5 órától 9-ig, 12-től 15-ig és 21 órától 23.59-ig, ettől kezdve pedig minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap sztrájkolnak 2025. december 31-ig.
A sztrájk Spanyolország tizenkét legforgalmasabb repülőterét érinti. Ezek közé tartoznak olyan fontos üdülőhelyek, mint
- Madrid,
- Barcelona,
- Malaga,
- Palma de Mallorca,
- Girona,
- Valencia,
- Sevilla,
- Alicante,
- Ibiza,
- Tenerife, valamint
- Lanzarote
- és Santiago de Compostela.
A spanyol utazás csúcsidőszakában sztrájkolnak
Ezekre a repülőterekre érkező vagy onnan induló utasoknak kell a legnagyobb fennakadásokra számítaniuk. Bár a sztrájk célja a Ryanair saját működésének nehezítése, az ugyanazokat a repülőtéri létesítményeket használó más légitársaságok is érezhetik majd a közvetett hatásokat – írja a vg.hu.
A cikket bővebben itt olvashatják el.
