2 órája
A magyar diszkó koronázatlan királynője a VIDOR Kertben (fotókkal, videóval)
A magyar diszkó koronázatlan királynője, akinek slágerein generációk nőttek fel. A VIDOR Kertben lépett fel Szűcs Judith.
Szűcs Judith a magyar diszkó koronázatlan királynője
Fotó: Sipeki Péter
Gyere a disco club elé... Táncolj még... Meleg az éjszaka... Szűcs Judith a magyar diszkó koronázatlan királynője, akinek slágerein generációk nőttek fel, ezúttal Nyíregyházán, a VIDOR Kertben lépett fel és sodorta magával a bulizók tömegét.
Szűcs Judith koncert a VIDOR-onFotók: Sipeki Péter
