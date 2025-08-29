augusztus 29., péntek

VIDOR

2 órája

A magyar diszkó koronázatlan királynője a VIDOR Kertben (fotókkal, videóval)

A magyar diszkó koronázatlan királynője, akinek slágerein generációk nőttek fel. A VIDOR Kertben lépett fel Szűcs Judith.

Szon.hu
A magyar diszkó koronázatlan királynője a VIDOR Kertben (fotókkal, videóval)

Szűcs Judith a magyar diszkó koronázatlan királynője

Fotó: Sipeki Péter

Gyere a disco club elé... Táncolj még... Meleg az éjszaka... Szűcs Judith a magyar diszkó koronázatlan királynője, akinek slágerein generációk nőttek fel, ezúttal Nyíregyházán, a VIDOR Kertben lépett fel és sodorta magával a bulizók tömegét.

Szűcs Judith koncert a VIDOR-on

Fotók: Sipeki Péter

