Kanadától Nagykállóig: Duci néni mögött kalandos 95 év áll

Nagykállóból Torontóba, majd vissza...

Duci néni 1977-ben, negyvenhét évesen ismét kimondta a boldogító igent a nagykállói házasságkötő teremben. Nem sokkal ezután ő is kiköltözött Kanadába, amihez még a belügyminiszter engedélyére is szükség volt. Ott ismét összeházasodtak.

A férfi belső építészként kereste a kenyerét, Duci néni pedig a torontói Magyar Házban kezdett el dolgozni. Több mint huszonöt évet töltöttek Torontóban. Beutazták Amarikát keresztbe-kasul, jártak Mexikóban, Kubában, és visszatérő nyaraló vendégek voltak Floridában.

Mindeközben fáradhatatlanul dolgozott a magyar közösségekért, amelyektől rengeteg szeretetet kapott. A sors azonban itt is megpróbáltatások elé állította: az ezredforduló tájékán férje sztrókot kapott, amely után a férfi mindenképpen haza akart térni Nagykállóba. A 95 esztendős Hidy Józsefnének a sok a virág között is könny szökik a szemébe, ha mérleget von, hiszen eltemette szeretett férjét, valamint a négy gyermeke közül két fiát.

A régi Magyar Ház épülete Torontóban

Forrás: Hidy Józsefné

A hosszú élet titka

Duci néninek nincs speciális étrendje, de sosem dohányzott, és alkoholt is csak módjával fogyasztott. Igyekszik minden nap mozogni, és minél több időt tölteni közösségben. Rendszeresen olvas, tájékozódik a világ dolgairól, s ha teheti, utazik – lányai ma már aggódva engedik el egy-egy külföldi kirándulásra. A torontói Magyar Ház volt kulturális igazgatóját arról kérdeztem, mi a hosszú élet titka. És ez volt Duci néni válasza:

Az, hogy a Jóisten nagyon szeret engem, mindig fogta a kezemet, és irányított. A mai napig minden bajban mellett van. Nem vagyok fanatikus vallásos, de istenhívő vagyok.

Meg a jó genetika – teszik hozzá a családtagok. Miért? – kérdezek vissza, ők pedig elárulják: már Duci néni édesanyja is szép kort élt meg. Egészen pontosan: kilencvenhetet.