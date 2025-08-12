57 perce
Kanadától Nagykállóig: Duci néni mögött kalandos 95 év áll
A fél világot bejárta, több mint huszonöt évet élt Kanadában, majd hazaköltözött Nagykállóba, ahol ma is aktív tagja a helyi közösségnek Hidy Józsefné, Duci néni. A születésnapi köszöntéshez Juhász Zoltán polgármester is csatlakozott, a tortán 95 gyertya égett.
Duci néni 95 éves lett
Fotó: Bozsó Katalin
Nagykálló egyik társasházának első emeletén mosolygós családtagok fogadnak bennünket a 95 esztendős Hidy Józsefné otthonának ajtajában. Egymás után mutatkozik be a három kedves asszony. A fotoriporter kollégával zavartan állunk a virágokkal teli nappali közepén: születésnapi köszöntésre érkeztünk. És hol van az ünnepelt? – kérdezem tőlük. Mire ők csak nevetnek: Hát, itt – mondják, és a mellettünk álló ősz hajú, idős, mégis erőt sugárzó hölgyre mutatnak. Aztán hamar kiderül, hogy Duci néni (mert a helyiek csak így becézik az ünnepeltet) nemrég ért haza Erdélyből, ugyanis imád utazni. Magas kora ellenére szinte még mindig önellátó, sőt hétfőn, szerdán és csütörtökön egy római katolikus adományboltot vezet Nagykállóban. A múlt vasárnap az egész család összegyűlt a tiszteletére: a hét unokával és a nyolc dédunokával összesen huszonkilenc fős csapat köszöntötte. Innen a sok virág a lakásban. Váratlanul érte a látogatásunk, akárcsak Juhász Zoltán polgármester virágcsokra, aki azt kívánta, öt év múlva is találkozhassanak ugyanitt. Öt évvel ezelőtt az akkori polgármester, Horváth Tibor is felkereste az akkor még „csak" 90 éves Duci nénit.
Születésnapi köszöntés virágokkal, oklevéllel
Duci néni 95 esztendővel ezelőtt augusztus 12-én, Leveleken látta meg a napvilágot egyedüli gyermekként. Máig is szívesen használja becenevét, amelyet édesapjától kapott. A szülők útjai hamar különváltak. Édesanyja második házasságából még két testvére született. Az elemi iskolát Nagykállóban, a polgárit Miskolcon járta ki. Ezt követően a nagykállói községházán kapott munkát, majd férjhez ment. Négy gyermekük született, három fiú és egy lány.
Duci néni férjét több év betegség után egy szívinfarktus fiatalon elragadta a családtól. A megözvegyült fiatal asszony négy gyermekkel maradt egyedül. Már valamennyi gyerek nagykorú volt, amikor összetalálkozott egy régi ismerőssel Nagykállóban, akivel kiskorukban együtt játszottak.
A férfi Kanadában élt, épp elvált, a családtagjait jött haza meglátogatni. Hidy Józsefnek hívták.
Születésnapja alkalmából köszöntötték a 95 éves Duci nénit NagykállóbanFotók: Bozsó Katalin
Nagykállóból Torontóba, majd vissza...
Duci néni 1977-ben, negyvenhét évesen ismét kimondta a boldogító igent a nagykállói házasságkötő teremben. Nem sokkal ezután ő is kiköltözött Kanadába, amihez még a belügyminiszter engedélyére is szükség volt. Ott ismét összeházasodtak.
A férfi belső építészként kereste a kenyerét, Duci néni pedig a torontói Magyar Házban kezdett el dolgozni. Több mint huszonöt évet töltöttek Torontóban. Beutazták Amarikát keresztbe-kasul, jártak Mexikóban, Kubában, és visszatérő nyaraló vendégek voltak Floridában.
Mindeközben fáradhatatlanul dolgozott a magyar közösségekért, amelyektől rengeteg szeretetet kapott. A sors azonban itt is megpróbáltatások elé állította: az ezredforduló tájékán férje sztrókot kapott, amely után a férfi mindenképpen haza akart térni Nagykállóba. A 95 esztendős Hidy Józsefnének a sok a virág között is könny szökik a szemébe, ha mérleget von, hiszen eltemette szeretett férjét, valamint a négy gyermeke közül két fiát.
A hosszú élet titka
Duci néninek nincs speciális étrendje, de sosem dohányzott, és alkoholt is csak módjával fogyasztott. Igyekszik minden nap mozogni, és minél több időt tölteni közösségben. Rendszeresen olvas, tájékozódik a világ dolgairól, s ha teheti, utazik – lányai ma már aggódva engedik el egy-egy külföldi kirándulásra. A torontói Magyar Ház volt kulturális igazgatóját arról kérdeztem, mi a hosszú élet titka. És ez volt Duci néni válasza:
Az, hogy a Jóisten nagyon szeret engem, mindig fogta a kezemet, és irányított. A mai napig minden bajban mellett van. Nem vagyok fanatikus vallásos, de istenhívő vagyok.
Meg a jó genetika – teszik hozzá a családtagok. Miért? – kérdezek vissza, ők pedig elárulják: már Duci néni édesanyja is szép kort élt meg. Egészen pontosan: kilencvenhetet.
