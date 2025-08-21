A vérszívóknak Szabolcsban sincs kegyelem. Nézze meg, az ön településén is irtanak?

Jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám. A településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is – olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtáshoz használt szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt.

Augusztus 21-én Rakamazon is lesz szúnyogirtás

Fotó: Illusztráció: MW

Ezen a héten tizenhárom vármegye százkilencvennégy településén gyérítik a szúnyogokat. A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken és a többi között Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén lépnek fel a vérszívók ellen. Mint a táblázatban is látható a holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítés is lesz.

A szúnyogirtás most ezeket a Szabolcs vármegyei településeket érinti

A heti szúnyoggyérítési program szerint augusztus 21-én több mint 6000 hektáron, 25 településen és a vízparti agglomerációban mérnek csapást a szúnyogokra.

Aranyosapáti 200 0 Dombrád 340 0 Gávavencsellő 470 0 Gyüre 100 0 Kisvarsány 100 0 Nagyvarsány 100 0 Rakamaz 345 0 Timár 145 0 Tiszaeszlár 215 0 Tiszakanyár 150 0 Tiszatelek 100 0 Nyíregyháza 1500 0 Gyulaháza 200 0 Sonkád 75 0 Csaholc 50 0 Fülesd 50 0 Kölcse 120 0 Túrricse 55 0 Vámosoroszi 50 0 Döge 250 0 Fényeslitke 250 0 Ibrány 500 0 Kisvárda 500 0 Szabolcsveresmart 100 0 Tisztaberek 70 0 Vízpart - agglomeráció 0 200 Összesen: 6035 200

A megsemmisítő csapás augusztus 22-én tovább folytatódik, akkor újabb több mint 5000 hektárnyi területre juttatják el a gyérítéshez szükséges szert.

Cégénydányád 100 0 Csenger 350 0 Fehérgyarmat 380 0 Fülpösdaróc 30 0 Géberjén 25 0 Gulács 100 0 Győrtelek 115 0 Gyügye 30 0 Hermánszeg 100 0 Jánd 100 0 Komlódtótfalu 20 0 Lónya 145 0 Mátyus 40 0 Olcsva 100 0 Ököritófülpös 180 0 Porcsalma 220 0 Rápolt 35 0 Szamosangyalos 40 0 Szamosbecs 100 0 Szamoskér 100 0 Szamossályi 100 0 Szamostatárfalva 30 0 Szamosújlak 100 0 Szamosszeg 200 0 Szatmárcseke 145 0 Tarpa 185 0 Tiszaadony 100 0 Tiszakerecseny 120 0 Tiszaszalka 100 0 Tiszavid 45 0 Tunyogmatolcs 230 0 Vásárosnamény 365 0 Vitka 100 0 Tiszacsécse 25 0 Tiszabecs 80 0 Barabás 110 0 Beregdaróc 100 0 Beregsurány 60 0 Csaroda 60 0 Csengersima 50 0 Csengerújfalu 80 0 Gelénes 60 0 Hetefejércse 35 0 Kömörő 60 0 Magosliget 35 0 Mánd 35 0 Márokpapi 60 0 Milota 55 0 Nagyszekeres 50 0 Nemesborzova 25 0 Pátyod 50 0 Penyige 70 0 Tákos 40 0 Tiszakóród 55 0 Túristvándi 150 0 Uszka 30 0 Vámosatya 150 0 Összesen: 5655 0

A katasztrófavédelem közölte azt is, hogy az időpontok időjárás függvényében változhatnak. A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.

Mi is tehetünk azért, hogy kevesebb vérszívó legyen

Az emberközeli életmódot folytató, hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok szerepe egyre jelentősebb a szúnyogártalomban. Esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni.