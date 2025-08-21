augusztus 21., csütörtök

Idegesítő apróságok

4 órája

A vérszívóknak Szabolcsban sincs kegyelem. Nézze meg, az ön településén is irtanak?

Címkék#katasztrófavédelem#Szabolcs-Szatmár-Bereg#szúnyoggyérítés#kémiai#biológiai

Több mint 11 ezer hektáron mérnek a földről és a levegőből csapást Szabolcs-Szatmár-Beregben az életünket megkeserítő kis rovarokra. A szúnyogirtás folytatódik, a gyérítésre használt készítményt napnyugta után permetezik ki.

Munkatársunktól

Jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám. A településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is – olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtáshoz használt szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt. 

szúnyogirtás, szúnyoggyérítés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, katasztrófavédelem
Augusztus 21-én Rakamazon is lesz szúnyogirtás
Fotó: Illusztráció: MW

Ezen a héten tizenhárom vármegye százkilencvennégy településén gyérítik a szúnyogokat. A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken és a többi között Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén lépnek fel a vérszívók ellen. Mint a táblázatban is látható a holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítés is lesz. 

A szúnyogirtás most ezeket a Szabolcs vármegyei településeket érinti

A heti szúnyoggyérítési program szerint augusztus 21-én több mint 6000 hektáron, 25 településen és a vízparti agglomerációban mérnek csapást a szúnyogokra.

 
Aranyosapáti2000
Dombrád3400
Gávavencsellő4700
Gyüre1000
Kisvarsány1000
Nagyvarsány1000
Rakamaz3450
Timár1450
Tiszaeszlár2150
Tiszakanyár1500
Tiszatelek1000
Nyíregyháza15000
Gyulaháza2000
Sonkád750
Csaholc500
Fülesd500
Kölcse1200
Túrricse550
Vámosoroszi500
Döge2500
Fényeslitke2500
Ibrány5000
Kisvárda5000
Szabolcsveresmart1000
Tisztaberek700
Vízpart - agglomeráció0200
Összesen:6035200

A megsemmisítő csapás augusztus 22-én tovább folytatódik, akkor újabb több mint 5000 hektárnyi területre juttatják el a gyérítéshez szükséges szert.

 
Cégénydányád1000
Csenger3500
Fehérgyarmat3800
Fülpösdaróc300
Géberjén250
Gulács1000
Győrtelek1150
Gyügye300
Hermánszeg1000
Jánd1000
Komlódtótfalu200
Lónya1450
Mátyus400
Olcsva1000
Ököritófülpös1800
Porcsalma2200
Rápolt350
Szamosangyalos400
Szamosbecs1000
Szamoskér1000
Szamossályi1000
Szamostatárfalva300
Szamosújlak1000
Szamosszeg2000
Szatmárcseke1450
Tarpa1850
Tiszaadony1000
Tiszakerecseny1200
Tiszaszalka1000
Tiszavid450
Tunyogmatolcs2300
Vásárosnamény3650
Vitka1000
Tiszacsécse250
Tiszabecs800
Barabás1100
Beregdaróc1000
Beregsurány600
Csaroda600
Csengersima500
Csengerújfalu800
Gelénes600
Hetefejércse350
Kömörő600
Magosliget350
Mánd350
Márokpapi600
Milota550
Nagyszekeres500
Nemesborzova250
Pátyod500
Penyige700
Tákos400
Tiszakóród550
Túristvándi1500
Uszka300
Vámosatya1500
Összesen:56550

A katasztrófavédelem közölte azt is, hogy az időpontok időjárás függvényében változhatnak. A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.

Mi is tehetünk azért, hogy kevesebb vérszívó legyen

Az emberközeli életmódot folytató, hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok szerepe egyre jelentősebb a szúnyogártalomban. Esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. 

 

 

