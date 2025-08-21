4 órája
A vérszívóknak Szabolcsban sincs kegyelem. Nézze meg, az ön településén is irtanak?
Több mint 11 ezer hektáron mérnek a földről és a levegőből csapást Szabolcs-Szatmár-Beregben az életünket megkeserítő kis rovarokra. A szúnyogirtás folytatódik, a gyérítésre használt készítményt napnyugta után permetezik ki.
Jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám. A településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is – olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtáshoz használt szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt.
Ezen a héten tizenhárom vármegye százkilencvennégy településén gyérítik a szúnyogokat. A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken és a többi között Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén lépnek fel a vérszívók ellen. Mint a táblázatban is látható a holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítés is lesz.
A szúnyogirtás most ezeket a Szabolcs vármegyei településeket érinti
A heti szúnyoggyérítési program szerint augusztus 21-én több mint 6000 hektáron, 25 településen és a vízparti agglomerációban mérnek csapást a szúnyogokra.
|Aranyosapáti
|200
|0
|Dombrád
|340
|0
|Gávavencsellő
|470
|0
|Gyüre
|100
|0
|Kisvarsány
|100
|0
|Nagyvarsány
|100
|0
|Rakamaz
|345
|0
|Timár
|145
|0
|Tiszaeszlár
|215
|0
|Tiszakanyár
|150
|0
|Tiszatelek
|100
|0
|Nyíregyháza
|1500
|0
|Gyulaháza
|200
|0
|Sonkád
|75
|0
|Csaholc
|50
|0
|Fülesd
|50
|0
|Kölcse
|120
|0
|Túrricse
|55
|0
|Vámosoroszi
|50
|0
|Döge
|250
|0
|Fényeslitke
|250
|0
|Ibrány
|500
|0
|Kisvárda
|500
|0
|Szabolcsveresmart
|100
|0
|Tisztaberek
|70
|0
|Vízpart - agglomeráció
|0
|200
|Összesen:
|6035
|200
A megsemmisítő csapás augusztus 22-én tovább folytatódik, akkor újabb több mint 5000 hektárnyi területre juttatják el a gyérítéshez szükséges szert.
|Cégénydányád
|100
|0
|Csenger
|350
|0
|Fehérgyarmat
|380
|0
|Fülpösdaróc
|30
|0
|Géberjén
|25
|0
|Gulács
|100
|0
|Győrtelek
|115
|0
|Gyügye
|30
|0
|Hermánszeg
|100
|0
|Jánd
|100
|0
|Komlódtótfalu
|20
|0
|Lónya
|145
|0
|Mátyus
|40
|0
|Olcsva
|100
|0
|Ököritófülpös
|180
|0
|Porcsalma
|220
|0
|Rápolt
|35
|0
|Szamosangyalos
|40
|0
|Szamosbecs
|100
|0
|Szamoskér
|100
|0
|Szamossályi
|100
|0
|Szamostatárfalva
|30
|0
|Szamosújlak
|100
|0
|Szamosszeg
|200
|0
|Szatmárcseke
|145
|0
|Tarpa
|185
|0
|Tiszaadony
|100
|0
|Tiszakerecseny
|120
|0
|Tiszaszalka
|100
|0
|Tiszavid
|45
|0
|Tunyogmatolcs
|230
|0
|Vásárosnamény
|365
|0
|Vitka
|100
|0
|Tiszacsécse
|25
|0
|Tiszabecs
|80
|0
|Barabás
|110
|0
|Beregdaróc
|100
|0
|Beregsurány
|60
|0
|Csaroda
|60
|0
|Csengersima
|50
|0
|Csengerújfalu
|80
|0
|Gelénes
|60
|0
|Hetefejércse
|35
|0
|Kömörő
|60
|0
|Magosliget
|35
|0
|Mánd
|35
|0
|Márokpapi
|60
|0
|Milota
|55
|0
|Nagyszekeres
|50
|0
|Nemesborzova
|25
|0
|Pátyod
|50
|0
|Penyige
|70
|0
|Tákos
|40
|0
|Tiszakóród
|55
|0
|Túristvándi
|150
|0
|Uszka
|30
|0
|Vámosatya
|150
|0
|Összesen:
|5655
|0
A katasztrófavédelem közölte azt is, hogy az időpontok időjárás függvényében változhatnak. A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.
Mi is tehetünk azért, hogy kevesebb vérszívó legyen
Az emberközeli életmódot folytató, hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok szerepe egyre jelentősebb a szúnyogártalomban. Esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni.
Rakétatámadás Szabolcstól 30 kilométerre – a légicsapás mindent megváltoztat
Figyelem! Citromsárga riasztást adtak ki Szabolcsra! Heves zivatarok és jégeső tarolhatja le vármegyénket