Nyíregyháza

2 órája

Tamariska ága akadályozta a gyalogosforgalmat (fotók)

Címkék#Nyíregyháza#gyalogosforgalom#tamariska#közlekedés

A NYÍRVV munkatársai intézkedtek a helyszínen.

Szon.hu

Lehasadt egy tamariska ága pénteken reggel Nyíregyházán, a Korányi közben, amely akadályozta a gyalogosforgalmat. A NYÍRVV munkatársai azonnal a helyszínre érkeztek, megkezdték a gátoló ág elhárítását.

