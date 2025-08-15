Nyíregyháza
1 órája
Tamariska ága akadályozta a gyalogosforgalmat (fotók)
A NYÍRVV munkatársai intézkedtek a helyszínen.
Lehasadt egy tamariska ága pénteken reggel Nyíregyházán, a Korányi közben, amely akadályozta a gyalogosforgalmat. A NYÍRVV munkatársai azonnal a helyszínre érkeztek, megkezdték a gátoló ág elhárítását.
