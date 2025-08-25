2 órája
Gyerekek! A suhanó gyilkos lesben áll...
Szeptember 1-jén megkezdődik a tanítás. Bordás Béla baleseti tudósítót arról kérdeztük, hogyan készíthetjük fel a gyerekeket mindarra, ami az utakon vár rájuk tanévkezdés után.
Néhány nap és véget ér a nyári szünet, szeptember 1-jén több százezer szabolcs-szatmár-beregi diáknak csengetnek be – azonban el is kell jutniuk az iskoláig, méghozzá épségben. A következő hetekben ugrásszerűen megnő azoknak a közúti baleseteknek a száma, melyeknek gyerekek az elszenvedői. Fontos tehát, hogy még a tanévkezdés előtt beszélgessünk a közlekedési szabályokról, és mindarról, amit szem előtt kell tartaniuk a maguk és mások biztonsága érdekében. Ez pedig elsősorban a szülők felelőssége.
– A szülőknek mindig példát kell mutatniuk, hiszen, ha a gyermek azt látja, hogy apa és anya időben indul el, nem megy át a piroson, nem lép le a zebrán tilos jelzéskor, nem kezd felelőtlen manőverekbe akkor sem, ha késésben van, ugyanezt a mentalitást követi majd. Ehhez azonban az kell, hogy a szülők ne hagyjanak mindent az utolsó pillanatra. Ahogy a diákoknak vissza kell rázódniuk a pihenéssel töltött hónapok után a tanulással teli hétköznapokba, úgy a felnőtteknek is fel kell készülniük arra, hogy ismét megnő a forgalom, emiatt lassabban haladnak az utakon, érdemes tehát időben elindulni otthonról – magyarázta Bordás Béla városgondnok, aki sajnos nagyon sok olyan balesetet látott már, ami elkerülhető lett volna, ha anya vagy apa higgadtan, átgondoltan ül a volán mögé.
Tanévkezdés: legyen balesetmentes!
– A első iskolanapot megelőzően közösen írjanak listát arról, mire lesz szükség szeptember elsejétől. Készítsék ki előre az évnyitóra az ünneplőt és a váltóruhát, pakolják be az iskolatáskát, tornazsákot. Tanévkezdés előtt ellenőrizzenek mindent kétszer, mert ha az indulás előtti pillanatokra hagyják, a szülők feszültsége átragad a gyerekre is, de ha gondosan előkészítik a dolgokat, nem lesz ok az idegeskedésre. Ez különösen fontos, ha az egyik gyerek óvodás, a másik általános iskolás, a harmadik pedig gimnazista. Ez még komolyabb tervezést igényel, hiszen az otthon elvesztegetett perceket nem hozhatják be az utakon
– jegyezte meg a baleseti tudósító. Hozzátette: az sem baj, ha nem viszik a szülők az iskolakapuig a gyereket. A legtöbb intézmény parkolója már korán reggel megtelik, szinte biztos, hogy nem fognak üres helyet találni, az iskolától 100–200 méterre azonban valószínűleg meg fognak tudni állni. Az a kis séta a gyereknek is jót tesz, ráadásul, ha útközben különböző KRESZ-táblák mellett mennek el, megtaníthatják neki, mi mit jelent. Ezzel a biztonságos önálló közlekedésre is felkészítik a kicsiket.
– Ezen a nyáron is nagyon sok 14 év alattiakat érintő baleset történt, a szülők felelőssége, hogy megtanítsák a gyermekeiknek, hogy szálljanak le a bicikliről a zebrán, mert csak akkor van elsőbbségük, ha tolják a kerékpárt. A suhanó gyilkosról, azaz az elektromos rollerekről sem beszélnek szerintem otthon eleget. Ezerszer elmondtuk már: ne utazzanak rajta többen, ne száguldozzanak vele, és rollerezés közben ne hallgassanak zenét, mert elvonja a figyelmüket. Egy pillanat alatt megtörténik a baj, késő már akkor sírni, ha a gyerek összetörte magát...
Bordás Béla baleseti tudósítóval bővebben is beszélgettünk az iskolakezdésről és a biztonságos közlekedésről. A podcastet meghallgathatják olvasóink a Szabolcs Online-on.
Legyen a gyerek tolltartójában egy papírcetli, amin rajta van anya és apa telefonszáma – tanácsolja a baleseti tudósító
