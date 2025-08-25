Gyerekek! A suhanó gyilkos lesben áll...

Néhány nap és véget ér a nyári szünet, szeptember 1-jén több százezer szabolcs-szatmár-beregi diáknak csengetnek be – azonban el is kell jutniuk az iskoláig, méghozzá épségben. A következő hetekben ugrásszerűen megnő azoknak a közúti baleseteknek a száma, melyeknek gyerekek az elszenvedői. Fontos tehát, hogy még a tanévkezdés előtt beszélgessünk a közlekedési szabályokról, és mindarról, amit szem előtt kell tartaniuk a maguk és mások biztonsága érdekében. Ez pedig elsősorban a szülők felelőssége.

Tanévkezdés előtt üljünk le a gyerekkel és beszélgessünk vele a biztonságos közlekedésről, s mindarról, amire figyelnie kell ahhoz, hogy épségben hazaérjen

Illusztráció: MW-archív

– A szülőknek mindig példát kell mutatniuk, hiszen, ha a gyermek azt látja, hogy apa és anya időben indul el, nem megy át a piroson, nem lép le a zebrán tilos jelzéskor, nem kezd felelőtlen manőverekbe akkor sem, ha késésben van, ugyanezt a mentalitást követi majd. Ehhez azonban az kell, hogy a szülők ne hagyjanak mindent az utolsó pillanatra. Ahogy a diákoknak vissza kell rázódniuk a pihenéssel töltött hónapok után a tanulással teli hétköznapokba, úgy a felnőtteknek is fel kell készülniük arra, hogy ismét megnő a forgalom, emiatt lassabban haladnak az utakon, érdemes tehát időben elindulni otthonról – magyarázta Bordás Béla városgondnok, aki sajnos nagyon sok olyan balesetet látott már, ami elkerülhető lett volna, ha anya vagy apa higgadtan, átgondoltan ül a volán mögé.

Tanévkezdés: legyen balesetmentes!

– A első iskolanapot megelőzően közösen írjanak listát arról, mire lesz szükség szeptember elsejétől. Készítsék ki előre az évnyitóra az ünneplőt és a váltóruhát, pakolják be az iskolatáskát, tornazsákot. Tanévkezdés előtt ellenőrizzenek mindent kétszer, mert ha az indulás előtti pillanatokra hagyják, a szülők feszültsége átragad a gyerekre is, de ha gondosan előkészítik a dolgokat, nem lesz ok az idegeskedésre. Ez különösen fontos, ha az egyik gyerek óvodás, a másik általános iskolás, a harmadik pedig gimnazista. Ez még komolyabb tervezést igényel, hiszen az otthon elvesztegetett perceket nem hozhatják be az utakon

– jegyezte meg a baleseti tudósító. Hozzátette: az sem baj, ha nem viszik a szülők az iskolakapuig a gyereket. A legtöbb intézmény parkolója már korán reggel megtelik, szinte biztos, hogy nem fognak üres helyet találni, az iskolától 100–200 méterre azonban valószínűleg meg fognak tudni állni. Az a kis séta a gyereknek is jót tesz, ráadásul, ha útközben különböző KRESZ-táblák mellett mennek el, megtaníthatják neki, mi mit jelent. Ezzel a biztonságos önálló közlekedésre is felkészítik a kicsiket.