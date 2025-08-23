Legyen a gyerek tolltartójában egy papírcetli, amin rajta van anya és apa telefonszáma – tanácsolja a baleseti tudósító

Mindig megfogadjuk, hogy ez a tanévkezdés más lesz, mint a többi: nem hagyunk mindent az utolsó utáni pillanatra, hanem előkészítjük a dolgokat, napokkal korábban összerakjuk, amit első nap vinnünk kell a suliba, kivasaljuk az ünneplőt, bekészítjük a váltóruhát is... Aztán az élet felülírja a terveinket. Pedig fontos lenne, hogy nyugodtan induljunk útnak az első napokban-hetekben, s hogy miért, arról Bordás Béla baleseti tudósítóval beszélgettünk.

Tanévkezdés biztonságosan: Bordás Béla baleseti tudósító hasznos tanácsokkal szolgál podcastünkben

Fotó: KM-archív

Tanévkezdés: a kapkodás soha nem vezet jóra

Ahogy a diákoknak vissza kell rázódniuk a pihenéssel töltött hónapok után a tanulással teli hétköznapokba, úgy a felnőtteknek is fel kell készülniük arra, hogy ismét megnő a forgalom, emiatt lassabban haladnak az utakon, érdemes tehát időben elindulni otthonról

– magyarázta Nyíregyháza városgondnoka, aki sajnos nagyon sok olyan balesetet látott már, ami elkerülhető lett volna, ha anya vagy apa higgadtan, átgondoltan ül a volán mögé.

Bordás Bélával többek között arról is beszélt podcastünkben, miért fontos, hogy iskolakezdésre megfelelően állapotban legyen a biciklivel iskolába járó gyerek kétkerekűje, és érintettük azt is, mit kell tenniük a szülőknek, hogy értesítsék őket, ha a gyermekük balesetet szenved iskolába menet vagy onnan hazafelé tartva.