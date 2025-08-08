augusztus 8., péntek

Helyszíni riport

38 perce

Vajon az idén mekkorára kell kinyitni a pénztárcát tanszervásárláskor? Utánajártunk!

Címkék#eszköz#árak#tanszer

Az utóbbi években jelentős áremelkedéssel kellett a szülőknek számolniuk iskolakezdés előtt. Az idei tanszervásárlás azonban egy kis meglepetést fog okozni.

Szon.hu
Tanszervásárlás: az iskolakezdés már a küszöbön

Fotó: Bozsó Katalin

Vannak akik már letudták, vannak akik még csak nézelődnek, és vannak akik még egyáltalán nem foglalkoznak vele. Pedig a tanszervásárlás elkerülhetetlen része az iskolakezdésnek, ami még messzinek tűnik, de arra a bizonyos becsengetésre már nem is olyan sokat kell várni. 

tanszervásárlás
A tanszervásárlás idén nem lesz jelentősebb kiadás, a tavalyihoz képest
Fotó: Bozsó Katalin

Tanszervásárlás költségei

Az iskolakezdésre nem csak lelkileg kell felkészülni, hanem anyagilag is, mert a kiadások megterhelőek lehetnek egy családban. Így sokan megfontolják, hogy milyen iskolai felszereléseket vesznek meg és van,  amikor kész listát kapnak a szülők, pontos darabszámmal vagy éppen márkamegnevezéssel a pedagógusoktól. Rengeteg helyen lehet írószert kapni, a szupermarketektől a barkácsáruházakig, talán még benzinkúton is. Ha időt akarunk spórolni, akkor érdemes szaküzletbe menni, ahol a lista alapján sip-sup összeszedik a szükséges felszerelést, és még tanácsot is tudnak adni, hogy például két hasonlónak tűnő ceruza közül melyiket éri meg jobban megvenni. Lehet, hogy pár forinttal olcsóbb az egyik, de a minőségben lényeges különbség van. Érdemes az ár-érték arány elvét figyelembe venni, hogy élvezet legyen a gyereknek a tanulás. 

No, de vajon az idén mennyi is az annyi?

Csalami István, a Leporelló Papírszaküzlet ügyvezetője örömmel mondta el: az idén nem kell jelentősebb árváltozással, áremelkedéssel számolni. 

- Ez valószínűleg a stabilizálódott forint árfolyamnak is köszönhető, illetve mivel egy kicsit visszaesett az írószerek iránti kereslet, így a gyártók visszafogottabb árat kalkuláltak. Úgy látjuk, hogy mindenki a tavalyi árszinten vagy attól egy picit lejjebb kínálja a termékeket, sőt, a füzetek, papíráruk esetében árcsökkenést tapasztalhatnak a vásárlók. Persze vannak olyan dizájntermékek, táskák, amiknek az ára az alapanyag miatt változott, de ezeknél is csak pár százalékos eltérés érzékelhető – részletezte Csalami István, és megerősítette: tehát az idén nagy áremelkedés nem volt, a tavalyihoz hasonló árakkal kalkulálhatnak a szülők és a diákok.

tanszervásárlás
Csalami István, a Leporelló Papírszaküzlet ügyvezetője 
Fotó: Bozsó Katalin

Nyugvóponton az árak

Az ügyvezető azt is kifejtette, hogy a tanszervásárlás az ovis ballagás után kezdődik, sok leendő elsősnek már akkor megveszik a szükséges eszközöket, akár ajándékképpen is, egy-egy szuperhősös iskolatáskát, vagy tolltartót. A második nagyobb roham akkor van, amikor a listát megkapják az iskolások a tanítóktól.

Azok a szülők a leglelkesebbek, akiknek az első gyereke áll az iskolakezdés előtt, ők már júniusban szeretik beszerezni az eszközöket. Az előrelátók júliusban letudják, aztán jönnek az augusztusi vásárlók, ők vannak a legtöbben, valamint sokan csak augusztus 20-a után döbbennek rá, hogy kezdődik az iskola, és akkor vásárolnak be mindent. Tehát tulajdonképpen egész nyáron folyamatos a kereslet 

– részletezte a szakember, és megjegyezte: habár minden olyan termékből, amire szükség van, jelentős készletet tartanak, de augusztus 15-e után már új áru nem érkezik, így addig bőséges a választék. Természetesen utána is minden beszerezhető, azonban lehet, hogy például az 5 ugyanolyan vonalzóból már csak 3 márka közül lehet választani, vagy a rengeteg fajta, jelenleg 8 méter hosszú polcon sorakozó mintás fedőlapú füzetekből valamennyivel kevesebb lesz.

  • Akik pedig csak esténként érnek rá, akár webáruházban is összeválogathatják a tanszert kényelmesen, akár napokig szörfözve a kínálat között. 

Ahogy megírtuk, Nyíregyháza önkormányzata több mint egy évtizeddel ezelőtt, 2014-ben vezette be az iskolakezdési támogatás azon formáját, melynek köszönhetően az első tanítási napon ingyen tanszercsomagot kapnak az alsó tagozatos általános iskolás tanulók a megyeszékhelyen. Előzetes felmérés alapján az idén 4021 kisdiákhoz érkezik a 3000 forint értékű segítség, így a tanszervásárláskor ezzel is lehet már kalkulálni. 


 

