Lakásfelújításba fogott a nyíregyházi nő, de amit a szomszédoktól kapott, azt nem tette zsebre...

Mikor kezdenénk lakásfelújításba, ha nem nyáron, a jó idő is kedvez a munkálatoknak. Azonban míg a családi házakban viszonylag úgy vagyunk túl egy felújításon, hogy mindössze a családtagjaink „szenvednek” a korszerűsítéssel járó pokoli zajtól, a mindent belepő portól, addig a társasházakban ezt is másképp éljük meg, a lakásszépítő hetek, napok gyakran szítanak feszültséget a lakóközösségben.

Társasházi vita: mikor lesz vége a felújításnak? Fotó: Shutterstock

Társasházi vita – túl zajos a felújítás

– Csak egy gyors felújítást akartam, de amint megérkezett hozzám a kőműves és elkezdett dolgozni a nappalimban, az első bontókalapács hangjára „ felriadtak" a szomszédok, s nem győzték sorolni a panaszaikat: „Ez már több mint kibírhatatlan!”, „Nem lehet így élni!”, „Egész nap zaj van, a hétvégén sem áll meg a munka!

– mesélte Bakos Edina. A nyíregyházi olvasónk sérelmezte, hogy bár ő a szabályoknak megfelelően kifüggesztette az örökösföldi ház hirdetőtáblájára a felújításról szóló értesítést, a lakótömbben élők amíg tarott nála a felújítás nap mint nap „szekálták” hol a zaj miatt, hol a munkálatokkal járó por okán. Mindig volt valami megjegyzésük a szomszédoknak. Kicsit meg is ijedt attól, vajon hogy fogja magát érezni ebben a társasházban, mint új lakó.

– Őszintén szólva én már megértem, hogy amikor lakást keresnek az emberek, előnyben részesítik a felújított otthonokat, hogy megkíméljék magukat az efféle tortúrától. Ha több pénzem lett volna, én sem vettem volna meg egy olyan lakást, aminek – mint később kiderült – a belső terén is alakítanom kellett, a fürdőszobát pedig teljesen szétbontatnom az utolsó csővezetékig. Úgy nézett ki minden, mint a háborús zónában, elég stressz volt ez nekem. Azonban amikor a szomszédok is rákezdtek a siránkozásra, tehetetlennek éreztem magamat – mondta el a fiatal nő, aki a közös képviselőhöz sem mert fordulni a problémájával. Hozzátette tudja, hogy bosszantó, ha nem a szabályoknak megfelelően jár el valaki és a hétvégén vagy ünnepnapon zakatol az ütvefúró hangja a falakon át, azonban egy közösségben szükség van megértésre, alkalmazkodókészségre, nem volt szimpatikus ahogyan nekem rohantak a szomszédaim.