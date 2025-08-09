augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Társasházi gubanc

1 órája

Lakásfelújításba fogott a nyíregyházi nő, de amit a szomszédoktól kapott, azt nem tette zsebre...

Címkék#társasházi vita#felújítás#szomszéd#panasz

Óriási feszültség lett egy lakásfelújításból Örökösföldön. Társasházi vita robbant ki, amikor a szomszédok már nem bírták tovább a kalapácsok zaját?

Kanalas Ottilia

Mikor kezdenénk lakásfelújításba, ha nem nyáron, a jó idő is kedvez a munkálatoknak. Azonban míg a családi házakban viszonylag úgy vagyunk túl egy felújításon, hogy mindössze a családtagjaink „szenvednek” a korszerűsítéssel járó pokoli zajtól, a mindent belepő portól, addig a társasházakban ezt is másképp éljük meg, a lakásszépítő hetek, napok gyakran szítanak feszültséget a lakóközösségben

társasházi vita
Társasházi vita: mikor lesz vége a felújításnak? Fotó: Shutterstock

Társasházi vita – túl zajos a felújítás 

– Csak egy gyors felújítást akartam, de amint megérkezett hozzám a kőműves és elkezdett dolgozni a nappalimban, az első bontókalapács hangjára „ felriadtak" a szomszédok, s nem győzték sorolni a panaszaikat: „Ez már több mint kibírhatatlan!”, „Nem lehet így élni!”, „Egész nap zaj van, a hétvégén sem áll meg a munka!

– mesélte Bakos Edina. A nyíregyházi olvasónk sérelmezte, hogy bár ő a szabályoknak megfelelően kifüggesztette az örökösföldi ház hirdetőtáblájára a felújításról szóló értesítést, a lakótömbben élők amíg tarott nála a felújítás nap mint nap „szekálták” hol a zaj miatt, hol a munkálatokkal járó por okán. Mindig volt valami megjegyzésük a szomszédoknak. Kicsit meg is ijedt attól, vajon hogy fogja magát érezni ebben a társasházban, mint új lakó. 

– Őszintén szólva én már megértem, hogy amikor lakást keresnek az emberek, előnyben részesítik a felújított otthonokat, hogy megkíméljék magukat az efféle tortúrától. Ha több pénzem lett volna, én sem vettem volna meg egy olyan lakást, aminek – mint később kiderült – a belső terén is alakítanom kellett, a fürdőszobát pedig teljesen szétbontatnom az utolsó csővezetékig. Úgy nézett ki minden, mint a háborús zónában, elég stressz volt ez nekem. Azonban amikor a szomszédok is rákezdtek a siránkozásra, tehetetlennek éreztem magamat – mondta el a fiatal nő, aki a közös képviselőhöz sem mert fordulni a problémájával. Hozzátette tudja, hogy bosszantó, ha nem a szabályoknak megfelelően jár el valaki és a hétvégén vagy ünnepnapon zakatol az ütvefúró hangja a falakon át, azonban egy közösségben szükség van megértésre, alkalmazkodókészségre, nem volt szimpatikus ahogyan nekem rohantak a szomszédaim.

Házirend a lelke mindennek...

Fontos körbejárni, milyen jogszabályokat kell figyelembe venni, amikor valaki lakásfelújításba kezd egy társasházban. Segítségünkre volt ebben a Fodor Ház Kft. ügyvezetője, Fodor Tamás. ( A fent említett történet nem a Fodor Házhoz tartozó tömbben történt, szerk., ) 

 – Először is lényeges kiemelni, hogy a társasházi lakásfelújítások szabályai nem csupán szóbeszéd tárgyai, hanem jogszabályokban és írásos dokumentumokban is rögzített előírások 

– mondta. – Minden társasház rendelkezik egyedi szervezeti és működési szabályzattal (SZMSZ), valamint házirenddel, amelyek tartalmazzák a lakók együttélésének, benne a lakásfelújítások elvégzésének részleteit is – tette hozzá Fodor Tamás, aki szerint a lakók többsége meg tudja oldani ezeket az élethelyzeteket problémamentesen, ugyanis egyszer az egyik lakásban, majd másszor a másikban újítanak fel, tehát egyszer mi tűrjük el a szomszédból érkező fúró zaját, máskor a mi fúrónktól szenvednek...mindenkire sor kerül, s muszáj tolerálni az ezzel járó kellemetlenségeket. 

– Ha tehát magánlakás felújításról van szó - és az nem érinti a közös tulajdonban lévő részeket-, tájékoztassuk előre a közvetlen szomszédainkat a munkálatokról – folytatta a társasházkezelő.

A tájékoztatón tüntessük fel:

  • melyik lakásban zajlik a felújítás,
  • a felújítás várható időtartamát
  • elérhetőséget, ahol a felújítást végzők vagy a tulajdonos elérhetőek,
  • a kifejezetten zajos időszakokat, hogy ne érje váratlanul a szomszédokat
  • fontos, hogy a kiírt határidő is reális legyen, mert ebből szokott probléma lenni. 

– Mostanság alig találni szabad mesterembereket, a kisebb munkákat egyébként is gyakran tologatják a naptárjukban a szakik, ilyenkor nem  lakó tehet a csúszásról. Fontos, hogy egyszerre megértsük azt a lakót is, aki épp a felújításban benne van, de a napközben pihenni vágyó kisgyermekes családot is, ezért a megfelelő kommunikációt hangsúlyozzuk,  azt hogy meg lehet mindent beszélni egymással, nem kell rögtön ölre menni... – jegyezte meg Fodor Tamás, s kiemelte: a közös képviselőnek nincs semmilyen szankciós eszköze hiába érkezik hozzá panasz esetlegesen a szabályszegőkről.  Merthogy akadnak olyan helyzetek is, amikor szemmel látható, hogy semmibe veszik a felújításhoz kötődő szabályokat és például napokig a társasház előtt hevernek a falakból kibontott csempék, a sok-sok építési hulladék. Ezzel nem tud mit kezdeni a társasház képviselője, az intézkedés az illetékes hatóság dolga. A szándékos csendháborítás, vagy a birtokvédelem pedig jegyzői hatáskör, de ez már egy másik téma. 

Minden társasháznak van házirendje. A házirendben rögzítve van, hogy a zajjal járó tevékenységek mikor végezhetők. Ez az időszak rendszerint hétfőtől péntekig 08:00-tól este 17:00-ig tart és szombaton 09:00-tól délután 14:00-ig. Kisebb nagyobb konfliktus a legnagyobb jóindulat mellett is előfordulhat, sőt, van amikor nem a szomszéddal, hanem egyenesen a kivitelezővel közlik sérelmeiket a lakók, de megfelelő rutinnal  rugalmasan kezelhetőek ezek is.

