Változások!

54 perce

Jön az új motoros KRESZ: bukó nélkül ne is indulj el!

Szon.hu
Teljesen új szabályok várhatók a motorosokra 2026-tól!

A motoros számára 2026-tól új védőfelszerelések viselése válhat kötelezővé.

Fotó: Török János

Kötelezővé válhatnak bizonyos védőfelszerelések, engedélyezhetik a dugók közötti előregurulást, és az autós jogosítvánnyal is vezethető motorok köre bővülhet. Az új KRESZ nemcsak fegyelmez, de szabadságot is ad – a cél a nagyobb biztonság, de sok a vita.

Előregurulás: ami eddig „kiskapu” volt, most szabály lehet

A városi motorosok évek óta alkalmazzák, most végre szabályos lehet: torlódás esetén legfeljebb 25 km/h-val előregurulhatnak a motorosok az álló vagy araszoló autók között. Egyes autópálya-szakaszokon a leállósáv használatát is engedélyezhetik – bár ennek részletei még kidolgozás alatt állnak.

Nem elég a bukósisak – jön a teljes védőszett

A tervek szerint lakott területen kívül kötelező lesz a teljes védőfelszerelés:

  • protektoros kabát,
  • motoros nadrág,
  • kesztyű,
  • bokát védő csizma vagy zárt cipő.

Cél: a balesetek súlyosságának csökkentése, a túlélési esélyek javítása.

Autós jogosítvánnyal 125-ös motorra? Igen, de csak automatára

B-kategóriás jogsival is lehet majd automata váltós, 125 cm³-es, max. 11 kW-os motort vezetni – ám szakmai szervezetek szerint ehhez kötelező felkészítő képzés is kellene, hiszen a kezdő autósok gyakran rutintalanok két keréken.

Megosztó újítások – támogatás és kételyek egyszerre

A szabályok célja egyértelmű: biztonságosabb, korszerűbb motoros közlekedés. De a kötelező felszerelések anyagi terhei, az előregurulás kockázatai és a jogosítványbővítés kapcsán sok a kérdőjel. A végleges rendelet még nem született meg – de ha elfogadják, 2026-tól jelentősen megváltozhat a magyar utakon motorozás mindennapja.

További részletek: delmagyar.hu

 

 

