Nyíregyházán is figyel a nagy testvér (fotók)

A Kelet Áruház környékén működő térfigyelő kamerarendszer kulcsszerepet játszik a közbiztonság fenntartásában Nyíregyházán. A közterület-felügyelet munkatársai rendszeres karbantartást végeznek ezeken az eszközökön annak érdekében, hogy mindig megbízhatóan működjenek.

Térfigyelő kamerákat ellenőriztek Nyíregyházán

A kamerák nemcsak a közterületi rend betartását segítik elő, hanem a rendőrség munkáját is nagyban támogatják. Legyen szó közlekedési balesetről, rongálásról vagy bűncselekményről, a felvételek sok esetben kulcsfontosságú bizonyítékként szolgálhatnak az események pontos rekonstruálásához és a felelősök azonosításához.

A hatékony működéshez azonban elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés és karbantartás. A por, az időjárás viszontagságai vagy akár technikai meghibásodások is ronthatják a felvételek minőségét. Ezért kiemelten fontos, hogy a kamerák mindig jó állapotban legyenek – hiszen a város biztonsága is múlik rajtuk.

