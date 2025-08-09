augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulók
39 perce

Terhes sünt mentett egy fekete BMW-s srác a Garibaldi utcán

Címkék#Garibaldi utca#sün#emberség

Nem mindennapi történet látott napvilágot a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban – úgy tűnik, mégsem tűnt el teljesen az emberség a világból.

Nagy Zoltán
Terhes sünt mentett egy fekete BMW-s srác a Garibaldi utcán

Forrás: illusztráció / Nyíregyházán Hallottam!

„Köszönet a fekete BMW-s srácnak a Garibaldi utcáról!” – írta egy hölgy. „Ma valami egészen különleges történt: egy fiatal srác kiszállt a fekete BMW-jéből, és megmentett egy terhes sünt, aki épp a Garibaldi utcán próbált átkelni – pont ott, ahol más talán csak a kátyúkat nézi. Nem tudjuk, ki vagy, de hatalmas tisztelet és köszönet jár neked! Köszönjük, hogy volt benned annyi emberség, hogy megállj egy ilyen kis életért. Az Isten áldjon meg érte – és reméljük, a sün is biztonságban hazaért.”

Egy kommentelő így fogalmazott: „Amíg ilyen emberkék vannak, nincs elveszve a világ!”

Ez a történet emlékeztet rá: ne csak a sebességre figyeljünk, hanem azokra az apró élőlényekre is, akik velünk osztoznak az utakon.

 

