Ne használja, vigye vissza!

13 perce

Figyelem! Rákkeltő konyhai eszközt hívtak vissza! Ilyet szinte minden háztartásban használnak!

Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt ne használja ezt az eszközt! A termékvisszahívás egy habkanálra vonatkozik, amit akár Nyíregyházán is meg lehetett venni.

Figyelem! Rákkeltő konyhai eszközt hívtak vissza! Ilyet szinte minden háztartásban használnak!

Azonnali termékvisszahívásra hívták fel a figyelmet

Fotó: Shutterstock

A TEDi Árukereskedelmi Kft. által forgalmazott habkanál a veszélyes termék. Az azonnali termékvisszahívás mellett a forgalomból is kivonják. 

Azonnali termékvisszahívás
A termékvisszahívás a habkanalat érinti
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Azonnali termékvisszahívás 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében arra is felhívja a figyelmet, hogy a termékből határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki. A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek. Az aminok felhasználása széleskörű műanyaggyártásban, festékgyártásban, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (pl: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, pl. papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól is visszahívta. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Habkanál
  • Vonalkód: 82019001001000000200
  • Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig

Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket valaki megvásárolta, azt a továbbiakban ne használja!

 

