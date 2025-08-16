augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

47 perce

Figyelem! Súlyos tüneteket okozhat, ha ebből az élelmiszerből evett! Azonnal dobja ki!

Címkék#mikrobiológiai#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#termék

Mikrobiológiai szennyeződés miatt ne egye meg ezt a fajta sajtot. A termékvisszahívás olyan pasztőrözött tehén- és kecskesajtokra vonatkozik, amiket akár Nyíregyházán is meg lehetett venni.

Szon.hu
Figyelem! Súlyos tüneteket okozhat, ha ebből az élelmiszerből evett! Azonnal dobja ki!

A termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett, ezért fontos hazánkban is a termékvisszahívás.

termékvisszahívás
A termékvisszahívás sajtkészítményekre vonatkozik
Fotó: nkfh.gov.hu/

Azonnali termékvisszahívás sajtokra

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) NKFH nyomon követi.

A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

  • Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25
  • C5154101; 25.07.25
  • C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert

  • Márka: Everyday
  • Kiszerelés: 250 g
  • MMI: 2025.08.13.

3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12

  • Tételszám: C5155106
  • MMI: 24/07/2025

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu