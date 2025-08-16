47 perce
Figyelem! Súlyos tüneteket okozhat, ha ebből az élelmiszerből evett! Azonnal dobja ki!
Mikrobiológiai szennyeződés miatt ne egye meg ezt a fajta sajtot. A termékvisszahívás olyan pasztőrözött tehén- és kecskesajtokra vonatkozik, amiket akár Nyíregyházán is meg lehetett venni.
A termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett, ezért fontos hazánkban is a termékvisszahívás.
Azonnali termékvisszahívás sajtokra
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) NKFH nyomon követi.
A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG
- Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25
- C5154101; 25.07.25
- C5168109; 01.08.25
2. Termék: Camembert
- Márka: Everyday
- Kiszerelés: 250 g
- MMI: 2025.08.13.
3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12
- Tételszám: C5155106
- MMI: 24/07/2025
Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
