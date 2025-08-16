augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékviszsahívás

1 órája

Micsoda? Hogy még egy üvegpohár is lehet mérgező? Ha ilyened van otthon, azonnal vidd vissza!

Címkék#NKFH#ólom kadmium#termék

Ólom és kadmium kioldódásának veszélye miatt ne használja ezt a poharat! A termékvisszahívás olyan virágmintás termékre vonatkozik, amit akár Nyíregyházán is meg lehetett venni.

Szon.hu
Micsoda? Hogy még egy üvegpohár is lehet mérgező? Ha ilyened van otthon, azonnal vidd vissza!

A termékvisszahívás oka ólom é kadmium mérgezés

Fotó: illusztráció: pixabay

A TEDi Árukereskedelmi Kft. által forgalmazott virágmintás üvegphár a veszélyes termék. Az azonnali termékvisszahívás mellett a forgalomból is kivonják. 

termékvisszahívás
Az azonnali termékvisszahívás virágmintás üvegpohárra vonatkozik

Azonnali termékvisszahívás 

Legutóbb arról érteítettük az olvasókat, hogy aTEDi Árukereskedelmi Kft. által forgalmazott habkanál veszélyes termék. Az azonnali termékvisszahívás mellett a forgalomból is kivonták. Mots pedig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében azt írja, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során Kínából származó virágmintás üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek Lengyelországban. 

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, melyek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Ólom és kadmium mérgezés

A bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a hazai TEDi üzletekbe is érkezett, így akár Nyíregyházán is meg lehetett vásárolni. 

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. 

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: S_Pohár 250ml 3 darabos
  • Vonalkód: 19890001011000000300
  • Termék megnevezése: S_Pohár 280ml 3 darabos
  • Vonalkód: 11438001011000000300
  • Termék megnevezése: S_Pohár 310ml 3 darabos
  • Vonalkód: 41677001011000000300

Értékesítési időszak: 2025.01.23-tól 2025.07.02-ig

Importőr: TEDi GmbH & Co.KG (Németország)

Kérik, amennyiben valaki a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket megvásárolta, azt a továbbiakban ne használja!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu