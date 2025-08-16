Micsoda? Hogy még egy üvegpohár is lehet mérgező? Ha ilyened van otthon, azonnal vidd vissza!

A TEDi Árukereskedelmi Kft. által forgalmazott virágmintás üvegphár a veszélyes termék. Az azonnali termékvisszahívás mellett a forgalomból is kivonják.

Az azonnali termékvisszahívás virágmintás üvegpohárra vonatkozik

Azonnali termékvisszahívás

Legutóbb arról érteítettük az olvasókat, hogy aTEDi Árukereskedelmi Kft. által forgalmazott habkanál veszélyes termék. Az azonnali termékvisszahívás mellett a forgalomból is kivonták. Mots pedig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében azt írja, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során Kínából származó virágmintás üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek Lengyelországban.

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, melyek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Ólom és kadmium mérgezés

A bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a hazai TEDi üzletekbe is érkezett, így akár Nyíregyházán is meg lehetett vásárolni.

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak: Termék megnevezése : S_Pohár 250ml 3 darabos

: S_Pohár 250ml 3 darabos Vonalkód : 19890001011000000300

: 19890001011000000300 Termék megnevezése: S_Pohár 280ml 3 darabos

S_Pohár 280ml 3 darabos Vonalkód : 11438001011000000300

: 11438001011000000300 Termék megnevezése : S_Pohár 310ml 3 darabos

: S_Pohár 310ml 3 darabos Vonalkód: 41677001011000000300 Értékesítési időszak: 2025.01.23-tól 2025.07.02-ig Importőr: TEDi GmbH & Co.KG (Németország)

Kérik, amennyiben valaki a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket megvásárolta, azt a továbbiakban ne használja!