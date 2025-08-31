augusztus 31., vasárnap

TIntanyúl

3 órája

A kicsiknek is volt VIDOR, mutatjuk

Címkék#VIDOR Fesztivál#gyerekprogram#Farkasházi Réka

Az idei VIDOR Fesztivál ismét bebizonyította, hogy a szórakozás kortalan: világsztárok, színházi különlegességek és gyerekprogramok várták a közönséget.

Szon.hu

Az idei VIDOR Fesztivál is világsztárokat, népszerű előadókat és nem utolsósorban remek színházi produkciókat nyújtott a szórakozni vágyóknak. Mi sem bizonyítja jobban, hogy minden korosztálynak kedveztek, és a kicsikről sem feledkeztek meg, minthogy nap mint nap mutatványosok, bohócok járták a belvárost. S a sok-sok előadó közé bekeveredett a Tintanyúl, Farkasházi Réka zenekara. 

Nézzék meg a képeket koncertjükről: 

Tintanyúl

Fotók: Sipeki Péter

Mutatványosok varázsa a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

További galériákat is mutatunk az idei fesztivál fellépőiről: 

Texas Tourist adott fergeteges koncertet a VIDOR Fesztivál keretében

Fotók: Sipeki Péter

Fenyő Miklós koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Animal Cannibals koncert

Fotók: Sipeki Péter

 

