A kicsiknek is volt VIDOR, mutatjuk

Az idei VIDOR Fesztivál is világsztárokat, népszerű előadókat és nem utolsósorban remek színházi produkciókat nyújtott a szórakozni vágyóknak. Mi sem bizonyítja jobban, hogy minden korosztálynak kedveztek, és a kicsikről sem feledkeztek meg, minthogy nap mint nap mutatványosok, bohócok járták a belvárost. S a sok-sok előadó közé bekeveredett a Tintanyúl, Farkasházi Réka zenekara.

Nézzék meg a képeket koncertjükről: