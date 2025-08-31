TIntanyúl
3 órája
A kicsiknek is volt VIDOR, mutatjuk
Az idei VIDOR Fesztivál ismét bebizonyította, hogy a szórakozás kortalan: világsztárok, színházi különlegességek és gyerekprogramok várták a közönséget.
Az idei VIDOR Fesztivál is világsztárokat, népszerű előadókat és nem utolsósorban remek színházi produkciókat nyújtott a szórakozni vágyóknak. Mi sem bizonyítja jobban, hogy minden korosztálynak kedveztek, és a kicsikről sem feledkeztek meg, minthogy nap mint nap mutatványosok, bohócok járták a belvárost. S a sok-sok előadó közé bekeveredett a Tintanyúl, Farkasházi Réka zenekara.
Nézzék meg a képeket koncertjükről:
TintanyúlFotók: Sipeki Péter
Mutatványosok varázsa a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
További galériákat is mutatunk az idei fesztivál fellépőiről:
Texas Tourist adott fergeteges koncertet a VIDOR Fesztivál keretébenFotók: Sipeki Péter
Fenyő Miklós koncert a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
Animal Cannibals koncertFotók: Sipeki Péter
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre