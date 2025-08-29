augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

31°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átver a Tisza

52 perce

A Tisza-adóval a Szabolcs vármegyei egészségügyi dolgozók zsebéből is sok pénzt vennének ki

Címkék#Szabolcsban#Tisza-csomag#Tisza-adó#átlagkereset#elvonás

Az egészségügyi dolgozóknak is komoly terheket jelenthet a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet.

Munkatársunktól
A Tisza-adóval a Szabolcs vármegyei egészségügyi dolgozók zsebéből is sok pénzt vennének ki

A Tisza-adó bevezetése jelentősen csökkentené az egészségügyben dolgozók bérét Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is

Fotó: Illusztráció: egeszsegugyiallas.hu

Megdöbbentően nagy és extra terheket jelent a Tisza-csomag az egészségügyi dolgozóknak. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Tisza-adó bevezetése jelentősen csökkentené az egészségügyben dolgozók bérét Szabolcsban is
Fotó: egeszsegyugyiallas.hu

A Tisza-adó több tízezer forintot venne el a Szabolcs vármegyei egészségügyi dolgozóktól is 

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 444 417 forint, ami 666 625 forintos bruttó bért jelent. 

Noha az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentős forrásbevonást hajtott végre az egészségügyben, így 2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít a 2025-ös büdzséből a reformokra, dolgozói bérfejlesztésekre, a Tisza-csomag most ezeket is erodálhatja.

A szabolcsi-szamár-beregi egészségügyi dolgozók bruttó 666 625 forintos átlagbére után 99993  forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei havonta több tízezer forinttal nőnének.

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, mivel Szabolcsban az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott és összességében nőtt az orvosok száma a statisztikai hivatal adatai szerint, ezért Magyar Péterék terve ezen a téren is romokba döntene egy 15 éve tartó építkezést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu