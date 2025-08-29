A Tisza-adóval a Szabolcs vármegyei egészségügyi dolgozók zsebéből is sok pénzt vennének ki

Megdöbbentően nagy és extra terheket jelent a Tisza-csomag az egészségügyi dolgozóknak. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Tisza-adó bevezetése jelentősen csökkentené az egészségügyben dolgozók bérét Szabolcsban is

Fotó: egeszsegyugyiallas.hu

A Tisza-adó több tízezer forintot venne el a Szabolcs vármegyei egészségügyi dolgozóktól is

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 444 417 forint, ami 666 625 forintos bruttó bért jelent.

Noha az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentős forrásbevonást hajtott végre az egészségügyben, így 2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít a 2025-ös büdzséből a reformokra, dolgozói bérfejlesztésekre, a Tisza-csomag most ezeket is erodálhatja.

A szabolcsi-szamár-beregi egészségügyi dolgozók bruttó 666 625 forintos átlagbére után 99993 forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei havonta több tízezer forinttal nőnének.

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, mivel Szabolcsban az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott és összességében nőtt az orvosok száma a statisztikai hivatal adatai szerint, ezért Magyar Péterék terve ezen a téren is romokba döntene egy 15 éve tartó építkezést.