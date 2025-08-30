Az oktatásban dolgozó szabolcsiakat is megsarcolná a Tisza–adó

Sorra látnak napvilágot a számítások, kalkulátorok, hogy mennyivel kevesebbet vinnének haza a különböző ágazatokban dolgozók a Tisza-adóval. Megdöbbentő terheket jelentene a Tisza-csomag Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is az oktatásban dolgozóknak.

Tisza-adó: Az oktatásban dolgozók zsebéből is jelentős összeget venne kis a többkulcsos adózás Fotó: Shutterstock

Tisza-adó: kevesebb fizetés maradna a dolgozónál

Mint ismert, egy a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi.

A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. A Tisza-adócsomagja több tízezer forintot venne el az oktatásban dolgozóktól is.

Mennyi az annyi?

Az oktatásban dolgozóknak a nettó átlagkeresete 484 162 forint, ami 708 128 forintos bruttó bért jelent Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal ide vonatkozó jelentésében, a számok a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó és bruttó béreit mutatják 2025. első negyedévére vonatkozóan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Az oktatásban dolgozók a bruttó 708 128 forintos átlagbér után 106 219 forintos szja-t fizetnek jelenleg, de ha Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben az ágazatban dolgozó munkavállalók szja-terheit 125 621 forintra növelné. Ez éves szinten 244 828 forintot, négy év alatt pedig 979 310 forintot jelentene.

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, Magyar Péterék terve ezen a téren is romokba döntene egy 15 éve tartó építkezést.