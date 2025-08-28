Havonta több százezret venne ki a szabolcsiak zsebéből is Magyar Péter, még az anyákat is sarcolná (videóval)

Mint arról portálunkon is beszámoltunk: egy, a Tisza Párt gazdasági kabinetjének belső feljegyzése szerint a Tisza-csomag tervében háromkulcsos személyi jövedelemadó szerepel – írta a Világgazdaság a kiszivárgott dokumentumra hivatkozva. Ezek szerint egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne – írják. Ez azt jelentheti, hogy a Tisza-csomag jelentős fizetéscsökkenést eredményezne a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőknek is.

A Tisza-csomag bevezetése azt jelentené, hogy már bruttó 416 ezer forintos jövedelemnél is többet kellene adózni a szabolcsi embereknek is

Illusztráció: Shutterstock

– Az egykulcsos adórendszer nagyban hozzájárult a fekete gazdaság csökkenéséhez is, elősegítette és elősegíti a középosztály megerősödését, növekedését – vélekedett a tervezettel kapcsolatban Czomba Csaba. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, a szervezet vármegyei elnöke szerint a háromkulcsos adó bevezetése azonban jelentős jövedelemcsökkenést eredményezve.

A Tisza-csomag jelentős fizetéscsökkenést jelentene

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az év első felében Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 512 732 forint volt az egy havi bruttó átlagkereset. A jelenlegi, 15 százalékos szja befizetéssel számolva ez évente 76 909 forint adóbefizetést jelent. Ellenben ez a Tisza Párt progresszív adótervezete, a Tisza-csomag szerint már éves szinten 83 634 forintot jelentene, ami egy átlagkeresettel rendelkező szabolcsi munkavállalónak egy évben több mint 80 ezer forint többletbefizetést jelentene a mostani adórendszerhez képest.

Csak, hogy érzékeltessük a különbséget és vegyük számításba, hogy a havi bruttó bére többeknek 420 ezer forint alatt van, nos azoknak is „fájdalmas” lenne az új adórendszer, mert már a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek is magasabb kulcsba kerülnének.

Attól tartok, hogy engem eléggé rosszul érintene a Tisza Párt új adótervezete, számításaim szerint akár havonta 80-90 ezer forint kiesést jelentene

– mondta el dr. Márton Ferenc. A nyíregyházi jogász arról is beszélt, hogyan érintené a két gyermeket nevelő családjukat, ha a 40 év alatti felesége januártól esedékes adómentességét is megszüntetné a Tisza-csomag.