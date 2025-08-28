augusztus 28., csütörtök

A Tisza Párt tervei szerint szétvernék a jelenlegi adózási rendszert, ami azt eredményezné, hogy kevesebb pénz maradna a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőknél is. A Tisza-csomag változtatna az adósávokon.

Munkatársunktól
Havonta több százezret venne ki a szabolcsiak zsebéből is Magyar Péter, még az anyákat is sarcolná (videóval)

A Tisza-csomag jövedelemkiesést jelente a szabolcsi munkavállalóknak is, kevesebb maradna a pénztárcában

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint arról portálunkon is beszámoltunk: egy, a Tisza Párt gazdasági kabinetjének belső feljegyzése szerint a Tisza-csomag tervében háromkulcsos személyi jövedelemadó szerepel – írta a Világgazdaság a kiszivárgott dokumentumra hivatkozva. Ezek szerint egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne – írják. Ez azt jelentheti, hogy a Tisza-csomag jelentős fizetéscsökkenést eredményezne a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőknek is.

A Tisza-csomag tervezett háromkulcsos adórendszer jövedelemcsökkenést eredményezne
A Tisza-csomag bevezetése azt jelentené, hogy már bruttó 416 ezer forintos jövedelemnél is többet kellene adózni a szabolcsi embereknek is
 Illusztráció: Shutterstock

 – Az egykulcsos adórendszer nagyban hozzájárult a fekete gazdaság csökkenéséhez is, elősegítette és elősegíti a középosztály megerősödését, növekedését – vélekedett a tervezettel kapcsolatban Czomba Csaba. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, a szervezet vármegyei elnöke szerint a háromkulcsos adó bevezetése azonban jelentős jövedelemcsökkenést eredményezve.

A Tisza-csomag jelentős fizetéscsökkenést jelentene 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az év első felében Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 512 732 forint volt az egy havi bruttó átlagkereset. A jelenlegi, 15 százalékos szja befizetéssel számolva ez évente 76 909 forint adóbefizetést jelent. Ellenben ez a Tisza Párt progresszív adótervezete, a Tisza-csomag szerint már éves szinten 83 634 forintot jelentene, ami egy átlagkeresettel rendelkező szabolcsi munkavállalónak egy évben több mint 80 ezer forint többletbefizetést jelentene a mostani adórendszerhez képest. 

Csak, hogy érzékeltessük a különbséget és vegyük számításba, hogy a havi bruttó bére többeknek 420 ezer forint alatt van, nos azoknak is „fájdalmas” lenne az új adórendszer, mert már a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek is magasabb kulcsba kerülnének.

Attól tartok, hogy engem eléggé rosszul érintene a Tisza Párt új adótervezete, számításaim szerint akár havonta 80-90 ezer forint kiesést jelentene

 – mondta el dr. Márton Ferenc. A nyíregyházi jogász arról is beszélt, hogyan érintené a két gyermeket nevelő családjukat, ha a 40 év alatti felesége januártól esedékes adómentességét is megszüntetné a Tisza-csomag.

Petrusák János gazdasági szaktanárként arra hívta fel a figyelmet, hogy minden negatív változás, s már csak annak a híre is negatív hatást vált ki a gazdaságra és így az emberek életére is.

A vállalkozók már arra gondolnak, hogy a beruházásokat visszafogják. A 25 év alattiak, ha elveszítik az adómentességet, joggal várják majd el a korábbi nettó bért, amit a cég, vagy vállalkozás nem fog tudni kigazdálkodni

 – mutatott rá a Tisza-csomag esetleges hatásaira, s hangsúlyozta: míg a Tisza Pártnál minden homályos és rossz üzenetet hordoznak, addig a jelenlegi kormány nagyon határozottan halad azon az úton, amit 15 éve kijelöltek.

Itt vannak a Tisza Párt tervezett adósávjai

  • A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.
  • Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.
  • Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Az ibrányi Kovács László, nagyon határozotton fogalmazott, amikor azt mondta, hogy az új adórendszerrel Magyar Péter és a Tisza Párt nem akar jót az állampolgároknak.

A teljes videót itt hallgathatja meg:

Felvétel bizonyítja, hogy tényleg bevezetné a Tisza-adót Magyar Péter, ha kormányra kerülne – írja a Mandiner. Mint fogalmaznak, a Tisza-gyűlés 80 százaléka megszavazta a Tisza-adót, Tarr Zoltán bólogat, de szerinte most nem lehet róla beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta. 

Már témákat is ajánlunk: 

 

 

 

