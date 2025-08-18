augusztus 18., hétfő

Tiszaadony

1 órája

Próbára tették a gyerekek ügyességét, kreativitását

Címkék#verseny#élmény#kreativitás

A nyári szabadidős hét során a gyerekek mindennap tartalmas és vidám programokon vettek részt a tiszaadonyi Jelenlét Ponton.

A gyerekek mindennap tartalmas és vidám programokon vettek részt

Fotó: Tiszaadonyi Jelenlét Pont

Az első nap a mozgó játszótér munkatársa, Judit néni interaktív játékokkal készült, délután gyöngyfűzés és betűs ékszerek készítése zárta a napot – derül ki a helyi Jelenlét Pont FB posztjából. Másnap az egészségfejlesztési iroda munkatársa tartott előadást az egészséges táplálkozásról „Amit megeszel, azzá leszel” címmel. A gyerekek gyümölcsformákat készítettek, ügyesen csoportosították a zöldség- és gyümölcsképeket, majd felüdítő mozgással (trambulin, foci, csúszda) vezették le fölös energiájukat. 

Tiszaadony
Vidám, közösségi élmények tették feledhetetlenné a nyári szabadidős hetet

Játszva tanultak

A harmadik napon Ősz Beáta bibliai történetet mesélt a fiataloknak. Miután közösen kiértékelték a hallottakat, plakátot készítettek és gyöngyöt fűztek a vakációzók. Másnap a játékos vetélkedőké volt a főszerep: darts verseny, fejtörők, testmagasságmérés és puzzle-kirakás tette próbára a gyerekek ügyességét és észjárását. Az ötödik napon csillámtetoválás, arcfestés és sok-sok mozgásos játék zárta a hetet. A kreativitás- és tudásfejlesztő foglalkozások, valamint a vidám, közösségi élmények feledhetetlenné tették a nyári szabadidős hetet Tiszaadonyban.

 

