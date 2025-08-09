Élő zene és fröccsterasz a tiszadobi Andrássy-kastélyban

Felejthetetlen nyáresti kikapcsolódásra invitálják az érdeklődőket augusztus 9-én, szombaton este fél kilenctől Tiszadobra. Az Andrássy-kastély éjszakáján bepillanthatunk a századfordulós arisztokrácia életébe, az Orfeum Madams segítségével pedig visszarepülhetünk az időben az 1900-as évekbe a swing örökzöld dallamain keresztül. A csillagos ég alatt 18 órától éjfélig fröccsterasz várja a vendégeket.

Felfedezőútra indulnak Tiszadob körül

Egy héttel később a kerékpározás szerelmeseit szólítja meg a dobi kastély és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.. Augusztus 16-17-én ugyanis biciklitúrát szerveznek Tiszadob körül az aktív kikapcsolódás és a közösségépítés jegyében. A kellemes, kötetlen hangulatú túra során a családok, klubok, baráti társaságok felfedezik majd a környék legfontosabb helyszíneit, többek között azt is, ahol idősebb gróf Andrássy Gyula kezdeményezésére elkezdődött a Tisza szabályozása! A közös pedálozás mindkét napon a kastélytól indul 10 órától, a program kb. 16 óráig tart.