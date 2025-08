Ezt a kihívást nem sokan tudják teljesíteni, vajon te köztük vagy? A különleges szabolcsi rendezvényre sztárok is érkeznek!

Tavaly már közel száznegyvenen vállalkoztak arra, hogy leússzák a tiszaberceli kompátkelőhely és a balsai látogatóközpont közötti tíz kilométeres távot. A regisztráció, az orvosi vizsgálat és a bemelegítés után az idén is felhangzik a kürtszó, s egymás után gázolnak a folyóba a nyíltvízi úszás szerelmesei az V. Tiszai Challenge kihíváson.

A Tiszai Challenge tavalyi startja Tiszabercelen

Fotó: KM-archív

A 2025-ös Tiszai Challenge nyíltvízi úszóversenyt az idén augusztus 2-án rendezik meg: a kihívás egy 10 kilométeres úszás a Tiszán. A nagyszabású sportnaphoz kapcsolódik a Gávavencsellői Krumplifesztivál is, mely gasztronómiai és kulturális élményeket is kínál. A fesztiválon főzőverseny is lesz, a Kastélykertben pedig a résztvevőket frissítőkkel és elismeréssel várják. A fesztivál célja a sport, a gasztronómia és a közösség élményének összekapcsolása.

A Tiszai Challenge nemcsak egy esemény, hanem egy élmény, egy olyan nap, ahol a legnagyobb teljesítmény persze az úszás, de azért az összefogás sem utolsó. Tavaly az ország minden részéről érkeztek úszók, több mint százharmincan vállalták be a 10 kilométert, és volt közöttük parasportoló is.

Az 500 méteres távnak pedig az volt a különlegessége, hogy fogyatékkal élő és egészséges gyerekek és fiatalok egyaránt „elfogadták a kihívást”. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptak az elmúlt években a szervezők, a Balaton-átúszók például kifejezetten szeretnek ide jönni, mert családias a légkör, és ezt nagyon élvezik.