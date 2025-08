Tiszai Challenge: több mint 150-en úszták át a Tiszát (fotók, videó)

Tiszai Challenge: Vérnyomásmérés és bemelegítés után, kürtszóra gázoltak a folyóba Tiszabercelnél a nyílt vízi úszás szerelmesei. a kihívás 5 évvel ezelőtt baráti úszásként indult, 40 úszóval. Azóta minden évben egyre többen vesznek részt a megmérettetésen. Idén több mint 150-en teljesítették a 10 kilométeres vagy a könnyebb, 500 méteres távot – olvasható és látható a tenyek.hu oldalon.

Tiszai Challenge : több mint 150-en úszták át a Tiszát

Fotó: Sipeki Péter

Évről évre egyre többet kell hozzá tenni akár a logisztikában, akár humán erőforrásban, és úgy gondolom az ötödikre már olyan szintre jöttünk fel, hogy országosan is meghatározó fesztivállá, sporteseménnyé vált a Tiszai Challenge.

– nyilatkozta Berecz János, Gávavencsellő polgármestere.

Aki gyorsabb, az 2, aki lassabb, 4 óra alatt teszi meg ezt a távot. Az ország minden tájáról érkeztek profi és amatőr úszók, akiknek a sodrással megegyező irányba kellett teljesíteniük a távot. Az úszókat mentőhajó, több kenu és sup is követte. Vizet, csokit, szőlőcukrot osztottak a versenyzőknek, aki pedig elfáradt, egy időre meg is kapaszkodhatott valamelyik hajó oldalában.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tiszai Challenge ezúttal is nagy siker volt. Ezt a kihívást nem sokan tudják teljesíteni. A 2025-ös Tiszai Challenge nyílt vízi úszóversenyt az idén augusztus 2-án rendezték meg.

