4 órája
Olcsó aszfaltozással házalnak ismeretlenek a szabolcsi faluban
A település polgárőrsége azt tanácsolja a lakosoknak, ne üzleteljenek gyanús alakokkal. Tiszanagyfalu utcáit házaló vállalkozók járják.
A csalók napjainkban a legkülönfélébb módokon próbálnak pénzt kihúzni áldozataikból. Vannak online garázdálkodók, de vannak olyanok is, akik házalnak. Az utóbbi években megszaporodtak a házaló csalókról szóló hírek is, akik különféle ürügyekkel próbálnak bejutni az emberek otthonába, hogy pénzt csaljanak ki tőlük vagy értéktárgyakat lopjanak el. Ezek általában jól felépített történettel, meggyőző fellépéssel és sokszor álruhával próbálnak megtéveszteni gyanútlan embereket – írta meg nemrégiben társportálunk, a heol, számos példát, megtörtént esetet felsorakoztatva a trükkös átverésekre. A napokban Tiszanagyfaluban jelentek meg csalók.
Tiszanagyfaluban azt kérik, figyelmeztessék a szomszédjukat is!
Tiszanagyfalu éber polgárőrei a napokban azt hallották, hogy a településen ismeretlen személyek házalnak, és kapubejárók olcsó aszfaltozását ajánlják fel a lakosoknak.
„Arra kérek mindenkit, hogy ne állapodjon meg házaló vállalkozóval! Ne engedjenek be idegent az otthonukba! Ne adjanak ki személyes adatot, ne fizessenek előleget senkinek! Gyanús esetben azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívón! Kérjük, figyelmeztessék idős, egyedül élő rokonukat, szomszédjukat is, hogy ne váljanak áldozatokká!”
– írja posztjában Tiszanagyfalu rend-őrsége.
Előleget kérnek, majd eltűnnek
A Heves vármegyei hírportál cikkéből idézve, a leggyakoribb esetekben a csalók:
- gyógyászati segédeszközöket, matracokat vagy háztartási gépeket kínálnak irreálisan magas áron, sokszor hamis garanciával,
- önkormányzati, rendőrségi vagy szolgáltatói dolgozónak adják ki magukat, hogy bejussanak a lakásba,
- ingyenes szűréseket vagy állami támogatással elérhető termékeket ajánlanak, amelyek valójában nincs is hivatalos hátterük,
- vagy épp kedvező áron vállalnak javítási munkálatokat (pl. tetőfedés, kéményjavítás), előleget kérnek, majd eltűnnek.
