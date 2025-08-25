Titokzatos autó jelent meg pirkadatkor a Pirkadat utcán – ami ezután történt, rémálomba illik

A beszámoló szerint 2025. augusztus 24-én, éjfél körül egy autó állt meg az orosi úton (41-es főút), a Pirkadat és a Világos utca környékén, a posztoló édesanyjának háza előtt. Az ismeretlenek felszakították a hátsó kaput – azt a részt, ahová a kutya nem tud bejutni a zöldségeskert miatt. Az egyik férfi először a hálószoba ablakát kezdte verni, ahol az asszony és ötéves unokája aludt, majd a teraszajtót ütötte egy zseblámpával.