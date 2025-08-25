augusztus 25., hétfő

Rettegés Nyíregyházán

41 perce

Titokzatos autó jelent meg pirkadatkor a Pirkadat utcán – ami ezután történt, rémálomba illik

A Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban osztották meg a posztot, bízva abban, hogy valaki segít a gépjármű beazonosításában. A rendőrségi feljelentés ugyan már megtörtént, de a család fontosnak tartotta, hogy a helyiek is tudjanak a történtekről.

Szon.hu

A beszámoló szerint 2025. augusztus 24-én, éjfél körül egy autó állt meg az orosi úton (41-es főút), a Pirkadat és a Világos utca környékén, a posztoló édesanyjának háza előtt. Az ismeretlenek felszakították a hátsó kaput – azt a részt, ahová a kutya nem tud bejutni a zöldségeskert miatt. Az egyik férfi először a hálószoba ablakát kezdte verni, ahol az asszony és ötéves unokája aludt, majd a teraszajtót ütötte egy zseblámpával.

Rettegés Nyíregyházán

Fotók: Nyíregyházán hallottam!

Amikor az édesanya ajtót nyitott, a férfi 40 ezer forintot követelt. Azt állította, hogy a ház fiának tartozása van, és azonnal fizesse meg. „Ismétlem: 40.000 forint… hihetetlen” – írta a posztoló, hozzátéve: a család becsületes, a testvére másik városban él, és sosem tartozott senkinek.

A megdöbbent asszony a rendőrséget említette, mire a körülbelül 30 év körüli férfi azonnal futásnak eredt, beugrott társával a kocsiba, és elhajtottak.

„Kérem, aki tud valamit az autóról, vagy volt már hasonló esete, keressen meg!” – zárul a poszt. Mint írják, néhány fotót sikerült készíteni az autóról, ám a rendszám sajnos nem kivehető.

 

