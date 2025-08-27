Bombahír! Elképesztő látványosság a vármegyehatár közvetlen közelében!

A nyíregyháziaknak és vármegyénk lakosságának egyik kedvenc kirándulóhelye Tokaj. Nem csoda, hiszen a boráról méltán híres településen pincelátogatással, egy kis hajókázással a Tiszán, vagy a Bodrogon kellemesen el lehet tölteni az időt. Aki pedig kulturális élményre vágyik, annak ott van a Fesztiválkatlan, ahol nyáron, de egészen októberig parádés produkciókkal, koncertekkel várják az érdeklődőket. Most újabb attrakcióval bővülhet az aszú fővárosa, amiért érdemes lesz útra kelni.

Tokaj legújabb attrakciója lehet a négyévszakos zárt kabinos libegő Fotó: muepitesz.hu

2022 februárjában A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Magyarországon egyedülálló, zártkabinos, négyévszakos libegőre és a kopasz-hegyi TV-torony megújítására írt ki közbeszerzési pályázatot. A tervek szerint a libegő 2000-2100 méter hosszú nyomvonalon közlekedik majd, mind a négy évszakban. Az erről szól kormányhatározat 2023 nyarán jelent meg, a megvalósítás azonban az orosz-ukrán háború miatt „parkolópályára” került. Most azonban a magyar kormány megerősítette szándékát a tokaji libegő megvalósítására – erről a boon.hu írt kedden.

Tokaj: libegő a Fesztiválkatlantól a Kopasz-hegyi tévétoronyig

A zárt kabinos felvonó alsó kiinduló állomását a Tokaji Fesztiválkatlan területére képzelték el, a felső érkezési pontja pedig a kopasz-hegyi tévétoronynál lesz. Maga a tévétorony egyébként már csak azért is felújításra szorul, mert az 1960-as években épült objektum kifejezetten népszerű kirándulóhely még úgy is, hogy korábban lezárták, és jelenleg nem lehet látogatni. Az épületnek új funkciót adnának, és kiállítóteret, kiszolgálóegységeket alakítanának ki benne, illetve egy ötven méter magas panorámaliftet is beüzemelnének, hogy megkönnyítsék a kiváló panorámát nyújtó kilátópont megközelítését.

A Tokaji Fesztiválkatlannál a libegő kiindulási pontját úgy képzelik el, hogy ott, a tervek szerint, egy 600 négyzetméteres, többszintes épület várná a látogatókat.

A Fesztiválkatlantól indul majd a libegő fotó: Wáberer György /Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Már a kezdetek kezdetén kiemelték, hogy a libegő és a tévétorony ugyan párhuzamos fejlesztések, de különállóan futnak majd, hiszen az utóbbi klasszikus magasépítési feladat, a libegő pedig úgynevezett vonalas létesítmény. A libegő tervezési megbízását nettó 48,5 millió forintért a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. nyerte el, az erről szóló szerződést 2022 márciusában kötötték meg. A beruházásra szánt összeg 11,88 milliárd forint.

A további részletekről a boon.hu cikkében olvashatnak.

Ezek is érdekelhetik