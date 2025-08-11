2 órája
Negyedszázada tért vissza Nyíregyházára az utolsó világháborús hadifogoly, Toma András
Pontosan 25 évvel ezelőtt, 2000. augusztus 11-én lépett újra magyar földre az utolsó világháborús hadifogoly. A nyíregyházi Toma András ötvenhat esztendőnyi távollét után tért haza – megindító történetére világszerte felfigyeltek.
Huszonöt éve, november 16-án számoltunk be a Kelet-Magyarország címlapján a világszenzációról: az utolsó magyar hadifogoly megérkezéséről a Nyíregyházától pár kilométerre fekvő Sulyánbokorba. Az akkori címlapfotón Toma Andrást öccse, János egy üveg szatmári szilvapálinkával fogadta, ezt követően húga, Panni finom ebéddel várta az 56 év után megtalált testvért. A férfi 56 évi távollét után 2000. augusztus 11-én térhetett vissza Magyarországra.
Több mint 55 évig imádkoztak Toma Andrásért
Panni néni egy éves volt, amikor nagytestvérét besorozták, mégis rengeteg emléket őrzött a hadifogságba esett bátyjáról, akiről sokat meséltek neki a szülei. Az édesanya szülésznő volt, az édesapa ács, tetőfedő. Ha tudomást szereztek róla, hogy hadifogoly érkezett a környékre, azonnal lovaskocsira ültek, és odahajtottak, hátha Bandi fiuk tért haza. Sajnos már nem érhették meg a pillanatot, amikor 56 év elteltével megérkezett Bandi bácsi. Toma Anna, aki külön szobát rendezett be testvére számára, 25 évvel ezelőtt ezt nyilatkozta lapunknak:
Nekem úgy lefeküdni nem lehetett, hogy ne mondjak este egy imát érte. Ötvenhat évig minden álló nap elmondtam az imát... Amikor megláttam a tévében, azt mondtam, ő az én testvérem. A férjem kérlelt, ne éljem bele magam. így aztán se a gyerekeknek, se neki nem mertem többet mondani. Csak figyeltem a tévét, mint egy őrült, és azt vártam, mikor mondja már ki végre, hogy Sulyánbokor...
Lapunk akkori tudósítója így írta le a 75 esztendősn egykori katona reakcióit: „mikor meglátta a fotósokat, újságírókat, alig akart kiszállni az autóból. Testvérei és orvosa biztatására azonban csak elindult. Életében először lépte át húgáék házának küszöbét.
Terített asztal várta: tyúkhúsleves csigatésztával, utána disznótoros, a végén palacsinta. Mert ez a kedvence. Most már két palacsintakirály lesz a családban: ő és Panni néni kisebbik unokája.
Hol vagyok? – kérdezte tanácstalanul Bandi bácsi, amikor megérkeztek és kiszállt. Magyarországon! – hangzott a válasz húgától. – Most már haza hazajöttél, testvérkém.
Oroszországban találták meg
Toma András 2000. augusztus 11-én, éjszaka érkezett a Ferihegyi Repülőtérre. Visszamemlékezésében Vujity Tvrtko újságíró ezt írta róla: „A MALÉV gépen lazaccal kínálták. Nem kért belőle. Vizet ivott." Aztán Bandi bácsinak napról-napra egyre több magyar szó jutott az eszébe. A DNS-vizsgálatot követően 2000. szeptember 16-án érkezett meg a Nyíregyháza közelében lévő Sulyánbokorba. Tizenkilenc éves volt, amikor besorozták, majd Lengyelországban, Krakkó környékén esett hadifogságba. 1945-ben először a Szentpétervár közelében lévő bogszitogorszki hadifogoly-táborba, majd az onnan 1500 kilométerre fekvő Bisztrjagba került, végül a kotyelnyicsi pszichiátriai kórházba utalták, ahol az orosz iratok szerint Tamás Andrásként tartották nyilván. Hosszas kutatómunka eredményeként Veér András ideg-és elmegyógyász 2000-ben állapította meg a páciensról, hogy minden kétséget kizáróan magyar.
Panni néni lapunknak korábban elmondta: testvére remek szakember volt, fémmel és fával egyaránt jól bánt, a fogság idején egy kovácsmester mellett dolgozott Kotyelnyicsben. Toma András nem a fronton, hanem ekkoriban vesztette egyik lábát. A testvér így emlékezett vissza bátyja történetére:
Egyszer belelépett egy rozsdás szögbe. Természetesen nem adtak neki gyógyszert, és elfertőzödött a sebe. Kórházba került. Az eset részleteire onnan derült fény, hogy egy német filmes megszerezte az eredeti kórlapját. Arra feljegyezték, hogy a beteg nem kommunikál, hozzátartozói sincsenek, s az orvosbizottság amputációt javasolt. Nem bokánál vágták le a lábát, hanem egészen fenn. Valósággal kicsontozták. Emiatt később műlábat sem tudott felcsatolni. A borzalmakat jól illusztrálja, hogy a korlapon az állt: a beteg a saját verejtékében fürödve ébredt, s követelte a lábát.
Jutalmat kapott a helytállásért
Toma András hazatérte után főtörzsőrmesterré léptették elő, az 56 évnyi helytállásáért pedig a honvédelmi tárca akkori vezetőjétől hárommillió forint jutalmat kapott.
Három és fél boldog évet élhetett Nyíregyházán. A 2004-ben bekövetkezett halála után Toma András tiszteletére a Magyar Honvédség kezdeményezésére Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság emléktáblát emelt. A halottnak hitt hadifogollyal Vujity Tvrtko készített portrébeszélgetést.
Toma András útja
- Tizenkilenc éves volt, amikor besorozták, majd Lengyelországban, Krakkó környékén esett hadifogságba
- 1945-ben először a Szentpétervár közelében lévő bogszitogorszki hadifogoly-táborba, majd az onnan 1500 kilométerre fekvő Bisztrjagba került
- Végül a kotyelnyicsi pszichiátriai kórházba utalták – itt találtak rá
