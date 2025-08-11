Negyedszázada tért vissza Nyíregyházára az utolsó világháborús hadifogoly, Toma András

Huszonöt éve, november 16-án számoltunk be a Kelet-Magyarország címlapján a világszenzációról: az utolsó magyar hadifogoly megérkezéséről a Nyíregyházától pár kilométerre fekvő Sulyánbokorba. Az akkori címlapfotón Toma Andrást öccse, János egy üveg szatmári szilvapálinkával fogadta, ezt követően húga, Panni finom ebéddel várta az 56 év után megtalált testvért. A férfi 56 évi távollét után 2000. augusztus 11-én térhetett vissza Magyarországra.

Több mint fél évszázad után ismét itthon: Toma András, az utolsó magyar hadifogoly a család és a sajtó gyűrűjében

Fotó: Balázs Attila

Több mint 55 évig imádkoztak Toma Andrásért

Panni néni egy éves volt, amikor nagytestvérét besorozták, mégis rengeteg emléket őrzött a hadifogságba esett bátyjáról, akiről sokat meséltek neki a szülei. Az édesanya szülésznő volt, az édesapa ács, tetőfedő. Ha tudomást szereztek róla, hogy hadifogoly érkezett a környékre, azonnal lovaskocsira ültek, és odahajtottak, hátha Bandi fiuk tért haza. Sajnos már nem érhették meg a pillanatot, amikor 56 év elteltével megérkezett Bandi bácsi. Toma Anna, aki külön szobát rendezett be testvére számára, 25 évvel ezelőtt ezt nyilatkozta lapunknak: