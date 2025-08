Egy hölgy története, amit nem lehet könnyek nélkül olvasni

Miért rakom ki ezt ide? Rengetegen ismertek mint Mikulást. Szeretném, hogy tudjátok, a Mikulás szíve is elérzékenyül, vannak azok a pillanatok! Tudjátok van egy érzés, egy szó...Mennyi mindent rejt magába egy szó, el se hinnénk. Sírunk, örülünk, aggódunk, fájnak dolgok, stb.

De van egy érzés, mely szavakba nem foglalható. A posztom olvasása után tudni fogjátok mi ez az érzés.

Van egy aprócska bébi: a pocakodban fejlődik, megszületik, babusgatod, dédelgeted, óvod, tanítgatod, aggódsz érte, míg felnőttként kirepül a karjaidból. Ezek az érzések mindenkinek ismerősek, akinek van gyereke. De van egy másikfajta érzés, ami a szívedben születik! Ezt kevesen ismerik. Egy pici bébi születik: apró, törékeny, hozzád kerül. Ugyanúgy imádod, gondozod mintha a pocakodban hordtad volna, aztán két és fél évesen szárnyra kél. Új, féltő kezek védik, babusgatják, szeretik. Célba ért, lett új, igazi családja. Persze te rettegsz, hogy hallasz-e róla többet, vagy a "köldökzsinórt" végleg elvágták. Képzeljétek, én ismerem ezt az érzést, átéltem már jó párszor. A szívem olyankor mindig darabokra törik, mikor célba ér a kis fiókám. Tegnapi napon újra átélhettem egy tiszta lelkű, önzetlen ölelést. Újra láthattam a két ragyogó szempárt, újra masszíroztam a talpacskát ami mar nem pici. Újra mondta, sokszor: szeretlek! Majdnem négy éve (rengeteg idő) célba ért egy piciny kis fiókám és most szó szerint, repült hozzánk, hogy újra dobbantsa anyai szívem. Az érzést nem lehet leírni, csak átélni. Mikor kezedbe ad egy rajzot azokkal a szavakkal: "neked készítettem, mert szeretlek. Te vagy az első anyukám!" Elmúlt minden gond és fájdalom, ami alapból megvolt bennem. Az ölelés, a puszik, a nevetés, a közös beszélgetés — mikor próbálod megérteni, mit mond, hiszen három nyelven beszél — maga volt a csoda. Kívánhatnék most valamit? Minden hozzám kerülő fiókának, ilyen otthont, szerető kezeket, tiszta szívű szülőket kívánnék!

Ezekért az érzésekért érdemes ezt a szép, nehéz, de szívbe markoló hivatást végezni!

Hatalmas örömet szereztek anyukámnak, aki már beteg, idős és nem remélte, hogy ez a kis fióka még átöleli úgy, mint annó aprócskaként!

Nagyon köszönöm nektek, hogy ezt a családommal átélhettem, hogy meglepetést okoztatok! Nagyon szeretünk titeket és kívánom: ez az őszinte szeretet maradjon meg mindig köztünk!