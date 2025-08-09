Tragédia az utakon: életét vesztette egy fiatal mentőtiszt

Soponya és Kisláng között, egy csendesnek ígérkező péntek este történt meg az elképzelhetetlen. Egy szívszorító tragédia, amely nemcsak két ember életét oltotta ki, hanem megrázta az egész közösséget – különösen a mentők bajtársi közösségét.

Augusztus 8-án, péntek este a Soponya-Kisláng összekötő úton egy frontális ütközés következtében életét vesztette Szigeti Barbara Júlia, az Országos Mentőszolgálat fiatal mentőtisztje, valamint férje, aki vele együtt utazott a végzetes úton. A baleset pontos körülményeit még vizsgálja a rendőrség, de a helyiek elmondása szerint a gyorshajtás évek óta problémát jelent a térségben, hiába a 40 km/h-s sebességkorlátozás a felújított útszakaszon. A FEOL volt az első, aki hírt adott a balesetről.

A tragédia híre szinte percek alatt elterjedt, a közösségi médiában is sokan osztották meg döbbenetüket és részvétüket. Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán megható sorokkal búcsúzott néhai munkatársától:

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. - írták. - Tegnap este közlekedési balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében.



Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt.



Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.