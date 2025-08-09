augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű

1 órája

Tragédia az utakon: életét vesztette egy fiatal mentőtiszt

Címkék#rendőrség#baleset#Országos Mentőszolgálat

Szon.hu
Tragédia az utakon: életét vesztette egy fiatal mentőtiszt

Forrás: Országos Mentőszolgálat / getty images

Soponya és Kisláng között, egy csendesnek ígérkező péntek este történt meg az elképzelhetetlen. Egy szívszorító tragédia, amely nemcsak két ember életét oltotta ki, hanem megrázta az egész közösséget – különösen a mentők bajtársi közösségét.

Augusztus 8-án, péntek este a Soponya-Kisláng összekötő úton egy frontális ütközés következtében életét vesztette Szigeti Barbara Júlia, az Országos Mentőszolgálat fiatal mentőtisztje, valamint férje, aki vele együtt utazott a végzetes úton. A baleset pontos körülményeit még vizsgálja a rendőrség, de a helyiek elmondása szerint a gyorshajtás évek óta problémát jelent a térségben, hiába a 40 km/h-s sebességkorlátozás a felújított útszakaszon. A FEOL volt az első, aki hírt adott a balesetről. 

A tragédia híre szinte percek alatt elterjedt, a közösségi médiában is sokan osztották meg döbbenetüket és részvétüket. Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán megható sorokkal búcsúzott néhai munkatársától:

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. 🖤 - írták. - Tegnap este közlekedési balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében.

Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt.

Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu