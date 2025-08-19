Végzetes leszámolás! Vérfürdőt rendezett egy férfi Nyíregyházán, lelőtte a szerelmét a gyerekei szeme láttára

„A szerelem öl, butít és nyomorba dönt" egy közismert magyar közmondás szerint. Ez sajnos gyakran valósággá is válik, családi tragédia lesz az érzelmi kötelék vége.

Családi tragédia: vérfürdő lett a láthatásból

Fotó: police.hu / archiv

Családi tragédia oka

Vajon lehet-e annyira szeretni, hogy teljesen irracionális döntéseket hozzon meg valaki? Vajon lehet-e annyira szeretni, hogy felfoghatatlan tragédiával érjen véget egy kapcsolat? Vajon lehet-e annyira szeretni, hogy saját családtagját bántalmazza, vagy még elborultabb esetben ölje meg valaki? Tényleg lehet egy elszakadt érzelmi köteléket gyilkossággal összekötni?

Ezekre a kérdésekre keressük a választ, például akkor, amikor a Tivadarban történt felfoghatatlan családi tragédiákhoz hasonló esetekről számolunk be. Ahogy megírtuk, múlt vasárnap este felgyújtotta a feleségét egy férfi, majd öngyilkos akart lenni. Késő este 10 óra után szirénák hangja törte meg a Tisza-parti kistelepülés nyugodt estéjét. Mentők, tűzoltók, rendőrök lepték el a Petőfi és Szabadság utca sarkát, ahol a családi tragédia történt. Egy férfi felgyújtotta a feleségét, majd a tettét követően önmagával is végezni akart. A szomszédok a kiabálásra lettek figyelmesek és értesítették a hatóságokat. A helyszínről a nőt és a férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A környéken lakók szerint megromlott a kapcsolatuk, de nem volt lehetőségük külön költözni, és egy elfajult vita vezethetett a férfi brutális tettéhez.