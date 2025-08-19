1 órája
Végzetes leszámolás! Vérfürdőt rendezett egy férfi Nyíregyházán, lelőtte a szerelmét a gyerekei szeme láttára
Felfoghatatlan esetek történtek már Nyíregyházán és vármegyénk több településén is, amit az érintett családok sosem fognak feldolgozni. Gyilkossággal ért véget többször is a szerelem, a családi tragédia gyakran gyerekeket is érint.
Hihetetlen gyilkosság történt vármegyénkben
Fotó: MW-archív
„A szerelem öl, butít és nyomorba dönt" egy közismert magyar közmondás szerint. Ez sajnos gyakran valósággá is válik, családi tragédia lesz az érzelmi kötelék vége.
Családi tragédia oka
Vajon lehet-e annyira szeretni, hogy teljesen irracionális döntéseket hozzon meg valaki? Vajon lehet-e annyira szeretni, hogy felfoghatatlan tragédiával érjen véget egy kapcsolat? Vajon lehet-e annyira szeretni, hogy saját családtagját bántalmazza, vagy még elborultabb esetben ölje meg valaki? Tényleg lehet egy elszakadt érzelmi köteléket gyilkossággal összekötni?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ, például akkor, amikor a Tivadarban történt felfoghatatlan családi tragédiákhoz hasonló esetekről számolunk be. Ahogy megírtuk, múlt vasárnap este felgyújtotta a feleségét egy férfi, majd öngyilkos akart lenni. Késő este 10 óra után szirénák hangja törte meg a Tisza-parti kistelepülés nyugodt estéjét. Mentők, tűzoltók, rendőrök lepték el a Petőfi és Szabadság utca sarkát, ahol a családi tragédia történt. Egy férfi felgyújtotta a feleségét, majd a tettét követően önmagával is végezni akart. A szomszédok a kiabálásra lettek figyelmesek és értesítették a hatóságokat. A helyszínről a nőt és a férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A környéken lakók szerint megromlott a kapcsolatuk, de nem volt lehetőségük külön költözni, és egy elfajult vita vezethetett a férfi brutális tettéhez.
Ordított a fájdalomtól az asszony–benzinnel locsolta le a feleségét a tivadari férfi, majd felgyújtotta (videó)
Megkéselt fitneszmodell
Biztos sokan emlékeznek a három évvel ezelőtti nyírteleki tragédiára is, amikor egy fitneszmodellt késelt meg a férje, a nő a közös gyerekükért ment éppen. A válófélben lévő pár összeveszett egymással, majd a férfi többször megszúrta a nőt egy késsel. K. Ildikónak még volt annyi ereje, hogy kimeneküljön a házból, átmásszon a kerítésen és bekopogjon a szomszédhoz, aki a nő segítségére volt: rendőrt és mentőt hívott a helyszínre. A késelő bemenekült a házba, ahová 20 hónapos kislányukkal együtt bezárkózott. Folyamatos gyereksírás szűrődött ki az épületből, ám egyszer csak csend lett, ekkor döntöttek úgy a kommandósok, hogy berontanak a házba. Odabent a gyereket sértetlenül találták, ám apja egy másik szobában megpróbált öngyilkos lenni. Tiszta vér volt, amikor elfogták. A megszúrt fitneszmodellt életveszélyes, míg férjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A fitneszmodellt napokig altatták a kórházban, a mihamarabbi felépülése érdekében.
A Terrorelhárítási Központ segítségével vetettek véget a véres családi drámának Nyírteleken
Hideg levesért halál járt
Nem sokkal a fent említett eset után egy sokkal profánabb ok miatt késelte halálra Csengerben egy férfi a feleségét: hideg volt a leves. A nyugdíjast már egy ideje pszichés zavarok miatt kezelték, a tragédia napján is a kórházból vitték haza. Pár órával később összeveszett az asszonnyal, majd felkapott egy kést és összeszurkálta. Vacsoraidőben ért vele haza a mentő, ám a szépen megterített asztal mellett kipattant vita elfajult, a férfin eluralkodott a fékezhetetlen düh, felkapott egy konyhakést és többször megszúrta vele a feleségét. Az asszony a fején, a nyakán, a mellkasán és a hátán sérült meg, s még így is sikerült eljutnia a bejárati ajtóig, ott azonban összeesett és meghalt. Megvizsgálták a férfi elmeállapotát, kiderült, hogy beszámítható volt amikor gyilkolt.
„Apád meg fog ölni” – megérezte közelgő halálát a skizofrén férfi felesége
Vérfürdő a házban
Egy főorvos is lehet annyira szerelmes, hogy elboruljon az agya? A válasz: igen. Nyíregyházán kilenc évvel ezelőtt rendezett vérfürdőt egy orosi családi házban egy román orvos, aki akkoriban Magyarországon praktizált. A férfi szerelemféltés miatt lőtte le egy 40 éves nőt, a családanya a helyszínen meghalt, a 49 éves férjét pedig életveszélyes sebesüléssel vittek kórházba. A délután háromnegyed négy körül történt tragédiára úgy derült fény, hogy a házaspár egyik gyereke (a tragédia idején a gyerekek bent voltak a házban, látták mi történt – szerk.,) egy kislány, az utcára rohanva kért segítséget. A hét év körüli ikrek nem sérültek meg, de sokkos állapotba kerültek. A dühöngő orvost a rendőrök Kolozsváron fogták el.
Lövöldözés volt Nyíregyházán, egy ember meghalt, egy életveszélyesen megsérültNyíregyháza - Lövöldözés volt szerda délután Nyíregyházán, egy ember meghalt, egy életveszélyesen megsebesült, az Oros felé eső Friss utcában.
Felfoghatatlan, hogy milyen tettekre képesek emberek.
- Ha valaki, vagy egy ismerőse krízishelyzetben van, hívja a 116-123 vagy a 06 80 810-600 ingyenes lelkielsősegély-számot!
Mindkét szám éjjel-nappal hívható, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (LESZ) üzemelteti, ahol megpróbálnak hathatós segítséget adni. Ne várjuk meg a tragédiát, kérjünk korábban segítéget!
