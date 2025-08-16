1 órája
Rapid Extra: Alaszka békét hozhat? Trump és Putyin csúcstalálkozójának visszhangjai
A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal Boros Bánk Leventével és Fekete Rajmundóval beszélgetett. A Trump és Putyin csúcstalálkozó kapcsán az amerikai és orosz érdekek mellett a magyar álláspontról is szó esett.
Trump és Putyin csúcstalálkozó: az alaszkai csúcstalálkozó utáni nemzetközi reakciók azt mutatják: új geopolitikai korszak kezdődhet. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna. –írta a Magyar Nemzet
Trump és Putyin csúcstalálkozó: új geopolitikai korszak kezdődhet
Boros Bánk Levente hangsúlyozta:
Ha a liberális sajtó sivalkodik, az azt jelenti, hogy valami nekik nem tetsző történik. Ez pedig nagy eséllyel azt jelzi, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdte el tolni a nemzetközi történéseket.
ekete Rajmund szerint Trump üzletemberi attitűdje alapvetően különbözteti meg más politikusoktól:
Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.
