1 órája

Rapid Extra: Alaszka békét hozhat? Trump és Putyin csúcstalálkozójának visszhangjai 

Címkék#Donald Trump#csúcstalálkozó#Vlagyimir Putyin

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal Boros Bánk Leventével és Fekete Rajmundóval beszélgetett. A Trump és Putyin csúcstalálkozó kapcsán az amerikai és orosz érdekek mellett a magyar álláspontról is szó esett.

Szon.hu

Trump és Putyin csúcstalálkozó: az alaszkai csúcstalálkozó utáni nemzetközi reakciók azt mutatják: új geopolitikai korszak kezdődhet. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna. írta a Magyar Nemzet

Trump és Putyin csúcstalálkozó: Alaszka békét hozhat?
Trump és Putyin csúcstalálkozó: Alaszka békét hozhat?
Forrás: MTI/EPA/Szputnyik poolFotó: Gavriil Grigorov

Trump és Putyin csúcstalálkozó: új geopolitikai korszak kezdődhet

Boros Bánk Levente hangsúlyozta: 

Ha a liberális sajtó sivalkodik, az azt jelenti, hogy valami nekik nem tetsző történik. Ez pedig nagy eséllyel azt jelzi, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdte el tolni a nemzetközi történéseket.

ekete Rajmund szerint Trump üzletemberi attitűdje alapvetően különbözteti meg más politikusoktól: 

Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.

A folytatás és további részletek ide kattintva érhetők el a Magyar Nemzet cikkében.

 

 

 

