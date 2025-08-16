4 perce
Rapid Extra: Robert C. Castel az alaszkai Trump–Putyin-csúcsról (videóval)
A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund Robert C. Castellel beszélgettek. Castel szerint a Trump–Putyin-csúcs legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé.
Rapid Extra, Trump–Putyin-csúcs: Robert C. Castel a műsorban hangsúlyozta: irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai találkozójától, hogy azonnali békét hozzon. –írja a Magyar Nemzet
Robert C. Castel az alaszkai Trump–Putyin-csúcsról
„Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg” – fogalmazott.
Szerinte azok, akik kudarcként könyvelik el az egyeztetést, nem értik a diplomácia logikáját.
Ha elolvassuk a kritikákat, akkor föltevődik a kérdés, mi az, amit a Trump-kritikusok sikerként könyveltek volna el. Körülbelül az, hogyha Vlagyimir Putyin előrenyújtja a két kezét, bilincsbe veri saját magát, és elvezeti saját magát egy sötét zárkába.
Tehát minden, ami ennél kevesebb lett volna a Trump-kritikusok szemében, az egy árulás, egy kudarc lett volna. Ez a fajta perspektíva figyelmen kívül hagyja a diplomáciai realitásokat.”
