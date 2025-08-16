Rapid Extra: Robert C. Castel elemezte a Trump–Putyin-csúcsot (videóval)

Rapid Extra, Trump–Putyin-csúcs: Robert C. Castel a műsorban hangsúlyozta: irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai találkozójától, hogy azonnali békét hozzon. –írja a Magyar Nemzet

Trump–Putyin-csúcs: Véget ért Vlagyimir Putyin és Donald Trump első tárgyalási fordulója

Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Robert C. Castel az alaszkai Trump–Putyin-csúcsról

„Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg” – fogalmazott.

Szerinte azok, akik kudarcként könyvelik el az egyeztetést, nem értik a diplomácia logikáját.

Ha elolvassuk a kritikákat, akkor föltevődik a kérdés, mi az, amit a Trump-kritikusok sikerként könyveltek volna el. Körülbelül az, hogyha Vlagyimir Putyin előrenyújtja a két kezét, bilincsbe veri saját magát, és elvezeti saját magát egy sötét zárkába.

Tehát minden, ami ennél kevesebb lett volna a Trump-kritikusok szemében, az egy árulás, egy kudarc lett volna. Ez a fajta perspektíva figyelmen kívül hagyja a diplomáciai realitásokat.”

A folytatás és további részletek ide kattintva érhetők el a Magyar Nemzet cikkében.