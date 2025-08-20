augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+31
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életveszélyes lehet

1 órája

Ezt a terméket ne használd – baktériumot találtak benne, súlyos kockázatokkal járhat!

Címkék#Müller#Kneipp#tusfürdő#baktérium

Egy kedvelt termékről derült ki, hogy veszélyes. A tusfürdő heteken át ott volt a Müller polcain – most visszahívják.

Szon.hu

 – A Kneipp visszahívta a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” tusfürdőt, amely Magyarországon a Müller üzleteiben volt kapható. A termékben Burkholderia cepacia baktérium jelenlétét mutatták ki, ami veszélyt jelenthet a legyengült immunrendszerű emberekre – olvasható a hír  Tények oldalán,  a Mandinerre hivatkoznak. 

Fertőzést okozó baktériumot találtak a Kneipp egyik legnépszerűbb tusfürdőjében
Fertőzést okozó baktériumot találtak a Kneipp egyik legnépszerűbb tusfürdőjében illusztráció: Shutterstock

Baktérium a tusfürdőben

Nemrég írtunk arról, hogy szinte minden napra jut egy termékvisszahívás! Leginkább az élelmiszereknél fordul elő, hogy egészségre káros anyagot találnak, s akkor azonnal lekerül a boltok polcairól a termék. Egyébként az élelmiszerláncokat ellenőrző hatóság oldalán megtalálható a lista a visszahívott árucikkekről. Gyakran előfordul, hogy maga a gyártó vagy a forgalmazó áruházlánc hívja vissza a hibás terméket, ez történt most is: 

– A fogyasztók védelme érdekében a Kneipp visszahívja az Aroma-Pflegedusche Lebensfreude (200 milliliter, EAN 4008233114781) terméket. A visszahívás kizárólag a 2506917, 2506918 és 2506919 tételeket érinti, amelyeket a Müller kereskedelmi vállalat forgalmaz Magyarországon. A tételkód a tubus tetején található

 – s megjegyezték: fokozott fertőzésveszély merülhet fel a legyengült immunrendszerűek és krónikus tüdőbetegségben szenvedők esetében. A vásárlók a tusfürdő árát a megfelelő számla bemutatása nélkül is visszakapják.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News

Ezek a témák is érdekelhetik: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu