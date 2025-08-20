Ezt a terméket ne használd – baktériumot találtak benne, súlyos kockázatokkal járhat!

– A Kneipp visszahívta a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” tusfürdőt, amely Magyarországon a Müller üzleteiben volt kapható. A termékben Burkholderia cepacia baktérium jelenlétét mutatták ki, ami veszélyt jelenthet a legyengült immunrendszerű emberekre – olvasható a hír Tények oldalán, a Mandinerre hivatkoznak.

Fertőzést okozó baktériumot találtak a Kneipp egyik legnépszerűbb tusfürdőjében illusztráció: Shutterstock

Baktérium a tusfürdőben

Nemrég írtunk arról, hogy szinte minden napra jut egy termékvisszahívás! Leginkább az élelmiszereknél fordul elő, hogy egészségre káros anyagot találnak, s akkor azonnal lekerül a boltok polcairól a termék. Egyébként az élelmiszerláncokat ellenőrző hatóság oldalán megtalálható a lista a visszahívott árucikkekről. Gyakran előfordul, hogy maga a gyártó vagy a forgalmazó áruházlánc hívja vissza a hibás terméket, ez történt most is:

– A fogyasztók védelme érdekében a Kneipp visszahívja az Aroma-Pflegedusche Lebensfreude (200 milliliter, EAN 4008233114781) terméket. A visszahívás kizárólag a 2506917, 2506918 és 2506919 tételeket érinti, amelyeket a Müller kereskedelmi vállalat forgalmaz Magyarországon. A tételkód a tubus tetején található

– s megjegyezték: fokozott fertőzésveszély merülhet fel a legyengült immunrendszerűek és krónikus tüdőbetegségben szenvedők esetében. A vásárlók a tusfürdő árát a megfelelő számla bemutatása nélkül is visszakapják.

