Nyáron gondoskodnak a téli tüzelőről: kiderült, a szabolcsi települések mennyi támogatást kapnak

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 188 település nyert csaknem 30 ezer köbméter tűzifát, Hajdú-Biharban pedig 46 település jut több mint 7800 köbméter tüzelőhöz a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium pályázatán – tudatta a Nyírerdő Zrt.

Illusztráció: Nyírerdő

Tüzelőt igényeltek télre az önkormányzatok

A tárca pályázatára az 5 ezer fő alatti települések április 30-áig nyújthatták be az igényüket, és a legrászorultabb emberek, gyermeket nevelő családok kaphatnak háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifát vagy 10 mázsa szenet. A pályázatokat május 31-éig elbírálták, a döntés pedig megszületett.

– Az igények 95 százaléka kemény lombos fafajok (akác, tölgy, kőris) iránt jelentkezett. A Nyírerdő Zrt. erdészetei működési területükön minden érintett önkormányzattal felvették a kapcsolatot, ajánlatot adtak, és folyamatosak a szerződéskötések.

Mintegy 3.000 köbméter tűzifát már ki is szolgáltak a településeknek.

A várakozások szerint – az elmúlt évekhez hasonlóan – a térségben a tűzifa-igény kétharmada az erdőgazdaságnál jelentkezik. A megfelelő mennyiségű és minőségű tűzifa rendelkezésre áll, minden igényt ki tud szolgálni a Nyírerdő Zrt. Jó, hogy a program már ilyen korán elkezdődött, mert így száraz tűzifa kerülhet a rászorulókhoz a téli időszakra, ami javítja a fűtés hatásfokát – tájékoztatott Hidas Tibor vezérigazgató.