4 órája
Nyáron gondoskodnak a téli tüzelőről: kiderült, a szabolcsi települések mennyi támogatást kapnak
Már a télre gondolva igényelték a szociális tűzifát. Szabolcs-Szatmár-Beregben 188 település nyert a pályázaton, a Nyírerdő már elkezdte a tüzelő kiszállítást is. Mutatjuk a teljes listát!
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 188 település nyert csaknem 30 ezer köbméter tűzifát, Hajdú-Biharban pedig 46 település jut több mint 7800 köbméter tüzelőhöz a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium pályázatán – tudatta a Nyírerdő Zrt.
Tüzelőt igényeltek télre az önkormányzatok
A tárca pályázatára az 5 ezer fő alatti települések április 30-áig nyújthatták be az igényüket, és a legrászorultabb emberek, gyermeket nevelő családok kaphatnak háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifát vagy 10 mázsa szenet. A pályázatokat május 31-éig elbírálták, a döntés pedig megszületett.
– Az igények 95 százaléka kemény lombos fafajok (akác, tölgy, kőris) iránt jelentkezett. A Nyírerdő Zrt. erdészetei működési területükön minden érintett önkormányzattal felvették a kapcsolatot, ajánlatot adtak, és folyamatosak a szerződéskötések.
Mintegy 3.000 köbméter tűzifát már ki is szolgáltak a településeknek.
A várakozások szerint – az elmúlt évekhez hasonlóan – a térségben a tűzifa-igény kétharmada az erdőgazdaságnál jelentkezik. A megfelelő mennyiségű és minőségű tűzifa rendelkezésre áll, minden igényt ki tud szolgálni a Nyírerdő Zrt. Jó, hogy a program már ilyen korán elkezdődött, mert így száraz tűzifa kerülhet a rászorulókhoz a téli időszakra, ami javítja a fűtés hatásfokát – tájékoztatott Hidas Tibor vezérigazgató.
- A pályázaton nyertes Szabolcs vármegyei települések
Ajak 3 813 810
Anarcs 3 271 520
Apagy 2 880 360
Aranyosapáti 17 701 260
Baktalórántháza 15 714 980
Balsa 2 541 270
Barabás 1 694 180
Bátorliget 1 626 870
Benk 1 986 280
Beregdaróc 3 943 350
Beregsurány 1 573 530
Besenyőd 5 403 850
Beszterec 3 417 570
Biri 2 533 650
Botpalád 4 848 860
Bököny 7 945 120
Csaholc 4 498 340
Csaroda 1 013 460
Császló 2 278 380
Csegöld 4 001 770
Csengersima 2 480 310
Darnó 2 073 910
Encsencs 8 996 680
Érpatak 3 972 560
Fábiánháza 7 098 030
Fényeslitke 2 586 990
Fülesd 2 240 280
Fülpösdaróc 933 450
Gacsály 4 118 610
Garbolc 2 979 420
Gávavencsellő 7 915 910
Géberjén 853 440
Gelénes 1 920 240
Gemzse 5 462 270
Geszteréd 3 271 520
Gulács 3 242 310
Győröcske 533 400
Győrtelek 6 601 460
Gyulaháza 4 381 500
Gyügye 933 450
Hermánszeg 1 093 470
Hetefejércse 1 781 810
Hodász 11 946 890
Ilk 10 340 340
Jánd 2 979 420
Jármi 1 866 900
Jéke 1 333 500
Kállósemjén 6 455 410
Kálmánháza 1 866 900
Kántorjánosi 9 084 310
Kék 5 666 740
Kékcse 4 878 070
Kérsemjén 1 893 570
Kisar 4 160 520
Kishódos 788 670
Kisléta 6 776 720
Kisnamény 3 417 570
Kispalád 7 506 970
Kisszekeres 3 183 890
Kocsord 6 455 410
Komlódtótfalu 586 740
Komoró 2 891 790
Kótaj 7 711 440
Kölcse 4 827 270
Kömörő 2 336 800
Levelek 7 098 030
Lónya 2 833 370
Lövőpetri 1 200 150
Magosliget 3 413 760
Magy 2 804 160
Mánd 1 080 770
Mándok 7 769 860
Máriapócs 5 228 590
Márokpapi 1 573 530
Mátyus 1 314 450
Méhtelek 3 013 710
Mérk 6 046 470
Mezőladány 3 505 200
Milota 6 513 830
Nábrád 2 800 350
Nagyar 3 855 720
Nagycserkesz 5 988 050
Nagydobos 9 872 980
Nagyhódos 773 430
Nagyszekeres 2 424 430
Napkor 4 187 190
Nemesborzova 759 460
Nyírbéltek 14 458 950
Nyírbogát 6 000 750
Nyírcsaholy 7 360 920
Nyírcsászári 3 183 890
Nyírderzs 2 190 750
Nyírgelse 1 706 880
Nyírgyulaj 5 403 850
Nyíribrony 3 738 880
Nyírjákó 2 320 290
Nyírkarász 4 615 180
Nyírkáta 8 733 790
Nyírkércs 1 626 870
Nyírlövő 1 518 920
Nyírlugos 5 547 360
Nyírmeggyes 3 573 780
Nyírmihálydi 12 297 410
Nyírparasznya 4 118 610
Nyírpazony 2 106 930
Nyírpilis 11 537 950
Nyírtét 3 651 250
Nyírtura 1 680 210
Nyírvasvári 8 675 370
Ófehértó 10 457 180
Ópályi 13 553 440
Ököritófülpös 8 879 840
Őr 3 855 720
Panyola 1 413 510
Pap 2 320 290
Papos 2 132 330
Paszab 8 646 160
Pátyod 1 840 230
Penészlek 4 001 770
Penyige 1 986 280
Petneháza 3 183 890
Piricse 11 771 630
Pócspetri 3 797 300
Porcsalma 14 605 000
Rakamaz 9 627 870
Ramocsaháza 5 637 530
Rápolt 1 548 130
Rétközberencs 5 140 960
Rohod 6 835 140
Rozsály 3 213 100
Sényő 3 592 830
Sonkád 2 907 030
Szabolcs 826 770
Szabolcsbáka 2 570 480
Szakoly 6 827 520
Szamosangyalos 4 673 600
Szamosbecs 960 120
Szamoskér 1 413 510
Szamossályi 2 804 160
Szamostatárfalva 1 957 070
Szamosújlak 986 790
Szamosszeg 7 185 660
Szatmárcseke 13 757 910
Székely 3 505 200
Szorgalmatos 1 520 190
Tákos 933 450
Tarpa 7 214 870
Terem 1 694 180
Tiborszállás 1 733 550
Timár 3 738 880
Tiszaadony 3 387 090
Tiszabecs 7 273 290
Tiszabercel 7 536 180
Tiszabezdéd 5 812 790
Tiszacsécse 1 866 900
Tiszadada 8 295 640
Tiszadob 6 309 360
Tiszaeszlár 11 275 060
Tiszakanyár 3 680 460
Tiszakerecseny 5 637 530
Tiszakóród 4 001 770
Tiszanagyfalu 3 300 730
Tiszaszentmárton 4 732 020
Tiszatelek 2 833 370
Tiszavid 4 410 710
Tisztaberek 6 396 990
Tivadar 876 300
Tornyospálca 7 254 240
Tunyogmatolcs 8 500 110
Túristvándi 3 547 110
Túrricse 2 804 160
Tuzsér 11 129 010
Tyukod 8 324 850
Újkenéz 4 001 770
Ura 2 336 800
Uszka 5 627 370
Vaja 11 187 430
Vállaj 1 520 190
Vámosatya 1 285 240
Vámosoroszi 3 627 120
Vasmegyer 5 608 320
Záhony 4 213 860
Zajta 2 560 320
Zsarolyán 1 927 860
Zsurk 1 635 760
