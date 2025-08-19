Neked ünnep, neki rémálom: mit tegyél a tűzijáték idején?

Az ünnepi tűzijáték látványos élmény az embereknek, de az állatok számára komoly stresszt, sőt sokkhatást okozhat. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint ilyenkor sok kutya és macska rémülten menekül el otthonról, félelmükben pedig akár támadóvá is válhatnak.

Kutyapánik a tűzijátékon - kerüld el kedvenceddel a durrogtatást!

Forrás: illusztráció: Orpheus Állatvédő Egyesület

Seres Zoltán, az egyesület vezetője arra figyelmeztet, hogy a gazdik biztosítsanak kedvencüknek zárt, zajtól védett helyet a tűzijáték idejére. Az elővigyázatosság nemcsak a háziállatok biztonságát szolgálja, hanem segít megelőzni, hogy belőlük kóbor állatok váljanak.

Négy hasznos tanács a tűzijáték idejére az Orpheus Állatvédő Egyesülettől

Ne vidd magaddal kedvencedet a rendezvényekre! A zaj és a fényhatások még a legnyugodtabb állatokban is pánikot okozhatnak.

Otthon biztosíts neki zárt, biztonságos helyet, ahol kevésbé érik a hanghatások.

Lásd el kedvencedet azonosító bilétával a gazdi elérhetőségével, hogy ha elszökne, gyorsan visszakerülhessen.

Ha mégis elveszne, legalább 10 km-es körzetben keresd, mert a megijedt állatok rövid idő alatt messzire juthatnak.

„Felelős állattartóként apró lépésekkel is megelőzhető a baj” – hangsúlyozza Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

